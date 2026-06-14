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Diego Adrián Mallo lanza a súa candidatura á Alcaldía de Santiago por UCIN

Deu a coñecer as primeiras propostas do seu proxecto para a cidade e asumiu publicamente un decálogo de compromisos coa veciñanza

Diego Adrián Mallo, candidato á Alcaldía de Santiago por UCIN

Diego Adrián Mallo, candidato á Alcaldía de Santiago por UCIN / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

Diego Adrián Mallo presentou onte oficialmente a súa candidatura á Alcaldía de Santiago por UCIN (Unión de Cidadáns Independentes) de cara ás eleccións municipais de 2027 nun acto aberto á cidadanía no que deu a coñecer as primeiras propostas do seu proxecto para a cidade e asumiu publicamente un decálogo de compromisos coa veciñanza.

Durante a presentación, o candidato destacou a "necesidade de construír unha alternativa municipal centrada nos barrios, no rural e nas necesidades reais dos composteláns e compostelás, baseada na proximidade, a transparencia e a participación cidadá".

Mallo afirmou que a súa candidatura nace coa intención de converter Santiago nun concello "máis próximo, máis eficiente e máis orgulloso da súa identidade, apostando por políticas útiles e realizables que melloren a calidade de vida da veciñanza".

Confianza da cidadanía

Ademais, o candidato sinalou que "a confianza non se pide, gáñase" e destacou que a política municipal debe estar baseada na honestidade, na rendición de contas e no contacto permanente coa cidadanía.

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 "Hoxe non presentamos só unha candidatura. Hoxe presentamos un proxecto para Santiago e asinamos un compromiso coa súa veciñanza. Queremos que Santiago volva ser unha cidade orgullosa de si mesma, que escoite aos seus barrios e ao seu rural, e que poña ás persoas no centro das decisións municipais", concluíu.

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