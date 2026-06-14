Diego Adrián Mallo lanza a súa candidatura á Alcaldía de Santiago por UCIN
Deu a coñecer as primeiras propostas do seu proxecto para a cidade e asumiu publicamente un decálogo de compromisos coa veciñanza
Diego Adrián Mallo presentou onte oficialmente a súa candidatura á Alcaldía de Santiago por UCIN (Unión de Cidadáns Independentes) de cara ás eleccións municipais de 2027 nun acto aberto á cidadanía no que deu a coñecer as primeiras propostas do seu proxecto para a cidade e asumiu publicamente un decálogo de compromisos coa veciñanza.
Durante a presentación, o candidato destacou a "necesidade de construír unha alternativa municipal centrada nos barrios, no rural e nas necesidades reais dos composteláns e compostelás, baseada na proximidade, a transparencia e a participación cidadá".
Mallo afirmou que a súa candidatura nace coa intención de converter Santiago nun concello "máis próximo, máis eficiente e máis orgulloso da súa identidade, apostando por políticas útiles e realizables que melloren a calidade de vida da veciñanza".
Confianza da cidadanía
Ademais, o candidato sinalou que "a confianza non se pide, gáñase" e destacou que a política municipal debe estar baseada na honestidade, na rendición de contas e no contacto permanente coa cidadanía.
"Hoxe non presentamos só unha candidatura. Hoxe presentamos un proxecto para Santiago e asinamos un compromiso coa súa veciñanza. Queremos que Santiago volva ser unha cidade orgullosa de si mesma, que escoite aos seus barrios e ao seu rural, e que poña ás persoas no centro das decisións municipais", concluíu.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano