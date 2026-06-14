"Ya hay consultas de reuma con derma o digestivo para dolencias inmunomediadas"

Impulsora junto a su equipo de Farmacia Hospitalaria del CHUS de un encuentro que reunió esta semana en Santiago a medio centenar de especialistas gallegos y en el que se analizó la creciente necesidad de apostar por un abordaje multidisciplinar de las enfermedades inmunomediadas, Irene Zarra cree que el estreno de la ampliación del Clínico es una magnífica oportunidad para constituir un equipo interdisciplinar estructurado que atienda a estos pacientes en el hospital de día polivalente.

¿A qué nos referimos con enfermedades inmunomediadas?

Estamos hablando de enfermedades producidas porque el sistema inmunitario no funciona correctamente, está alterado. Abarca enfermedades muy diversas, como las inflamatorias del intestino, ya sea enfermedad de Chron o colitis ulcerosa; pero también artritis reumatoide o psoriasis. Son muy distintas, pero tienen una línea de acción común, el sistema inmunitario, y como es enorme, su alteración puede presentar manifestaciones muy diversas, como el eccema crónico de manos, la dermatitis atópica o determinado tipo de alopecia.

‘A priori’ muy dispares...

Sí, pero con el sistema inmunitario como punto en común. Es un grupo de enfermedades que, aparte de con la edad, al tener una también aumenta la probabilidad de desarrollar otras. Hay gente que tiene un chron, pero también psoriasis o psoriasis y artritis, con lo que necesitan ser tratados por diferentes especialidades.

¿Cuántos pacientes tratan en el CHUS con estas patologías?

El número total de pacientes con tratamientos biológicos es de 2.965. En concreto, 746 con psoriasis: 694 con Crohn, 347 con colitis ulcerosa, 322 con artritis reumatoide, 257 con espondilitis anquilosante, 251 con artritis psoriásica, 136 con dermatitis atópica, 114 con hidradenitis, 60 con artristis idiopática juvenil y 38 con alopecia areata.

¿Factores desencadenantes?

La edad, pero también la genética o factores estresantes, la contaminación, la dieta o la obesidad, si bien se desconoce si una persona tiene psoriasis porque es obesa y es un factor de riesgo o la psoriasis provoca que se desarrolle obesidad. Es algo que aún no está muy claro.

Relación con todos los servicios

¿Qué papel juega el servicio de Farmacia Hospitalaria?

Los farmacéuticos del hospital a veces somos como el nexo de unión para que los procedimientos con los medicamentos para estas enfermedades sean iguales en todos los servicios. Somos los que nos relacionamos con todos los servicios implicados. Al final también hay farmacéuticos especializados por áreas, que llevan enfermedades inmunomediadas para dermatología o para reumatología, y pensamos que sería positivo analizar en una reunión con especialistas cómo se lleva a cabo su abordaje.

¿Para que sirven encuentros como el reciente de Santiago?

Uno de los aspectos más importantes fue que nos reunimos medio centenar de reumatólogos, dermatólogos, especialistas en aparato digestivo, farmacéuticos hospitalarios y personal de enfermería porque estos pacientes muchas veces necesitan consultas conjuntas, que le atienda un dermatólogo y un reumatólogo a la vez.

¿Esta consulta conjunta ya funciona aquí?

Sí, sobre todo en reuma y digestivo, y en dermatología y reumatología, pero se está empezando a hablar ya de equipos de enfermedades inmunomediadas. En el Gregorio Marañón de Madrid ya existe un centro específico para estas patologías, y pensamos que con la ampliación del Clínico va a haber un hospital de día polivalente en la planta cero, que sería el espacio adecuado para tratar a esos pacientes que tienen que venir a ponerse el tratamiento en el propio hospital. Aunque ahora ya hay interrelación y colaboración entre todos los facultativos, pensamos que sería el momento idóneo para constituir ese equipo más estructurado.

Mayor prevalencia y mayor conocimiento

¿Observan mayor prevalencia en los últimos tiempos?

Sí, hay mayor prevalencia, pero también mayor disponibilidad de fármacos porque hay mucho mayor conocimiento del sistema inmunológico y en los últimos diez años se han desarrollado muchos nuevos fármacos, en algunos casos para enfermedades que antes no tenían tratamiento.

¿Qué avances ha habido?

El 95% de los medicamentos para enfermedades inmunomediadas que se dispensan en el hospital son biológicos. Son tratamientos para pacientes con patologías graves, cuando la enfermedad progresa y es necesario recurrir a fármacos más complejos y de dispensación hospitalaria. El tratamiento para el eccema crónico de manos es muy reciente, hasta hace poco no había uno específico. Antes muchas patologías se trataban con inmunosupresores, con corticoides convencionales, y ahora los fármacos van mucho más dirigidos a la parte del sistema inmunitario alterada.

¿Mantienen alguna línea de investigación en este campo?

Sí, Tenemos una línea específica de monitorización de estos fármacos biológicos, que consiste en determinar su nivel en sangre en el paciente para saber por qué no todos responden con la misma dosis. Es una herramienta necesaria que ayuda al médico a saber si el fármaco está en su dosis óptima o no. Estamos monitorizando Adalimumab, Infliximab, Ustekinumab, Vedolizumab y Risankizumab.