Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: "Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda"

Ni la tromba de agua que descargó sobre Santiago durante la noche del sábado por la noche ni el calor -o la resaca- de este domingo empañaron los momentos finales de las fiestas de Fontiñas. El barrio compostelano puso punto y final a sus fiestas con una multitudinaria sesión vermú bajo la carpa instalada en la rúa Roma, a donde cientos de vecinos se acercaron para disfrutar de uno de los momentos más esperados del programa: el pregón de Luis Zahera.

El actor compostelano, recibido entre aplausos, subió a un pequeño escenario luciendo la ya viral camiseta de las fiestas y no tardó en hacerse con el público.

"Seguide sendo ben de barrio"

Tras agradecer la invitación de la comisión de fiestas organizadora, recordó sus vínculos con el barrio -como cuando acudía con su padre- y reivindicó el espíritu vecinal que tanto caracteriza a Fontiñas. "Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda", reiteró en más de una ocasión ante una carpa abarrotada de gente a pesar del calor que se dejaba notar a esas horas.

Luis Zahera y Festicultores cierran por todo lo alto las fiestas de Fontiñas / Lucía Martínez

Siendo fiel a su estilo, Zahera también dejó espacio para el humor durante su improvisada intervención, pues solo tomó mano del discurso que llevaba preparado para anunciar la comisión de fiestas del año que viene. Entre bromas, el actor hizo alusión al próximo Año Santo y arrancó las risas de los presentes con un "Xacobeo, jaco quiero".

Luis Zahera y Festicultores cierran por todo lo alto las fiestas de Fontiñas / Lucía Martínez

Tras el pregón llegó el turno de Festicultores Troupe, que pusieron a bailar a todos los presentes con su habitual mezcla de música, humor y espectáculo. Un show que sirvió para poner el broche de oro a unas fiestas que han llenado el barrio compostelano desde el pasado viernes.

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Unos festejos que, tras su recuperación en 2025 gracias al impulso de una comisión formada por jóvenes del barrio, han vuelto a consolidarse como una de las grandes citas del calendario festivo compostelano.