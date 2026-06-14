Reconocimiento a tres décadas de servicio
Miguel Ángel Arca recibe un homenaje tras casi 30 años como bombero en Santiago
Familiares, amigos y compañeros se reunieron en el Hotel Puerta del Camino para celebrar su trayectoria en el parque compostelano
El Hotel Puerta del Camino de Santiago acogió ayer la fiesta de despedida de Miguel Ángel Arca Bello, el histórico bombero del parque compostelano que pone punto final a una trayectoria de casi tres décadas de servicio.
Familiares, amigos, compañeros y representantes del ámbito de las emergencias se reunieron para rendir homenaje a quien ha sido jefe de dotación y una de las caras más reconocibles del cuerpo de Bomberos de Santiago. La jornada estuvo plagada de momentos para el recuerdo y contó con música, monólogos, sorteos y muchas sorpresas, prolongándose hasta las dos de la madrugada.
Tres décadas de servicio
Arca, de 61 años, inició su carrera profesional en el parque de bomberos de Silleda, donde permaneció cinco años, antes de incorporarse al servicio en la capital gallega, donde desarrolló la mayor parte de sus casi 30 años de trayectoria. En su última etapa ejerció como jefe de dotación.
Además de su labor en el parque, ha estado muy vinculado a la formación y la divulgación en materia de emergencias. Técnico de emergencias sanitarias e instructor de primeros auxilios, participó durante años en actividades formativas y en iniciativas para acercar la prevención a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes. Precisamente esta semana se celebró en Compostela una nueva edición de la Semana de la Prevención, con la que se acerca el trabajo de los servicios de emergencias a la ciudadanía y de la que Arca era un asiduo.
La celebración en el Hotel Puerta del Camino supone un nuevo capítulo de despedida después del emotivo homenaje que sus compañeros le dedicaron durante su último turno en el parque de Bomberos de Santiago.
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