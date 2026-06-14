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Visibilidade no espazo público

Rosón reivindica unha Compostela diversa e orgullosa de si mesma

As non adscritas penduraron a bandeira do arco da vella na súa xanela do Pazo de Raxoi

Muíños, Rosón e Castro, coa bandeira do arco da vella pendurada na ventá do seu despacho en Raxoi

Muíños, Rosón e Castro, coa bandeira do arco da vella pendurada na ventá do seu despacho en Raxoi / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

As concelleiras non adscritas do Concello de Santiago sumáronse á celebración do mes do Orgullo coa colocación da bandeira arco da vella na xanela do seu despacho no Pazo de Raxoi. Un xesto co que queren reafirmar o seu «compromiso coa igualdade, a liberdade e a diversidade», segundo indicou Mercedes Rosón.

Rosón avanzou ademais que, coincidindo co remate das actividades do mes do Orgullo, as non adscritas presentarán unha iniciativa ao pleno municipal para reforzar a presenza permanente de símbolos do colectivo LGTBIQ+ nos espazos públicos da cidade.

A edil defendeu a importancia destes elementos como ferramentas de visibilización e inclusión social. Neste sentido, sinalou que «entendemos que a exhibición de símbolos do colectivo en espazos públicos pode contribuír a xerar un sentimento de seguridade e pertenza para quen forma parte da comunidade e, desde logo, contribúe a visibilizar a Compostela diversa e orgullosa de si que sempre fomos e que queremos seguir sendo».

Defensa da igualdade

As concelleiras non adscritas consideran que as administracións públicas deben manter un papel activo na defensa da igualdade e dos dereitos das persoas LGTBIQ+, especialmente nun contexto «no que se están a producir retrocesos e cuestionamentos de conquistas sociais acadadas tras décadas de mobilización».

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Por iso, Rosón fixo un chamamento a seguir reivindicando os valores da diversidade e do respecto fronte aos discursos excluíntes. «Nós desde xa poñemos o noso grao de area nun mes no que, máis que nunca, debemos seguir erguendo os brazos fronte os discursos de odio que buscan deshumanizar, sinalar e invisibilizar ás persoas LGTBIQ+, poñendo en risco avances fundamentais froito da loita social», afirmou.

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