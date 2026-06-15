Baldur Brönnimann: «A veces uno habla tan serio sobre música, que hace falta algún gin tonic»

Baldur Brönnimann (Basilea, Suiza, 1968), director musical y artístico de la Real Filharmonía de Galicia (RFG) nos atiende tras un ensayo y encuentro didáctico con el alumnado del Curso Avanzado de Especialización Orquestal (CAEO) de la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM), y empezamos por apelar a su ayer juvenil antes de que la vida le llevase hasta Santiago.

Cuando se tienen 20 años

¿Cómo era Baldur Brönnimann cuando tenía esos 20 años del alumnado de Santiago?

Yo era como ellos, alguien con un montón de ganas de aprender, de conocer gente, de conocer música porque este es un mundo muy rico y ahí, una vez que entras, descubres que es algo muy muy chulo.

Al hablar con ellas y ellos, dicen que, amén de la calidad de quien toca un instrumento, cuenta en su futuro lo numérico, algo que pasa desapercibido desde fuera.

Claro. En nuestra orquesta hay como 20 violines, pero tenemos solo dos flautas y depende del tipo de instrumento que tienes hay más posibilidades de empleo, pero, por otro lado, hay otras opciones, casi todos los tipos de música necesitan contrabajos, pero no todos los tipos de música necesitan un oboe, entonces, ahí, es también cuestión de como se manejan ellos. Hoy día, ya no solo depende de si tú te sacas una plaza fija o no, hay quienes arman una carrera combinando enseñanza, tocando en grupos de cámara, tocando en orquestas, combinando varias cosas, y creo que esa es una cosa positiva.

Brönnimann en un reciente ensayo de la Real Filharmonía en el Auditorio de Galicia. / Jesús Prieto

Valoración de la temporada 25-26: 'Historias'

¿Cómo valora esta temporada 2025/2026 ya sellada, ‘Historias’? Además coincidió con el 30 aniversario de la orquesta, que suma más de 1.500 conciertos.

No puedo valorarlo mucho desde dentro pero hay cosas que funcionaron muy bien. Debido al 30 aniversario, tuvimos un montón de prensa informando de nuestro trabajo y quedó claro también a lo que aspiramos, ponemos en el centro de nuestra actividad algunas cosas que otras orquestas tratan de una forma más marginal, como la creación de nuevas obras, la labor didáctica, cosas que para nosotros son fundamentales porque queremos contribuir a hacer algo que sea sostenible. Y ese mensaje que se ha transmitido en el aniversario, ojalá se quede presente en la gente.

'Cometas' y el orgullo de las corales gallegas

El proyecto ‘Cometas’, que encarga obras contemporáneas que interpreta la RFG, ¿está entre los logros que más le enorgullecen?

Es un elemento que me ha gustado porque ‘Cometas’ ha producido música muy distinta como distinto es el mundo de hoy, con muchas influencias, pero también me ha gustado un montón el proyecto que hicimos con los coros locales en la semana del aniversario y a mí me gustaría hacer mucho más de eso, me gustaría hacerlo durante todo el año porque creo que eso es lo que realmente es una orquesta pública: interacción con el tejido para dar oportunidades y abrir puertas y, en ese sentido, con lo que he visto, valoro la temporada muy bien.

¿La idea es centrar la agenda en conciertos en Galicia y apartar por ahora la idea de que la RFG vuelva a girar por otros países, algo que tensa el presupuesto, como bien dijo varias veces?

Lo de ir fuera siempre es una posibilidad pero a mí no me interesa mucho hacer lo que otras orquestas hacen. Quiero, primero, que esta orquesta tenga su propia identidad y hacer cosas que sean inconfundiblemente nuestras y también si hacemos algo así, que cuesta mucho dinero público, que sea algo sostenible, que no sea simplemente un concierto más en un sitio donde tienen otras orquestas, que sea un proyecto del que uno realmente pueda decir: ‘Ok aquí tenemos un impacto real’. Sobre la presencia en Galicia, donde hay una ciudad como Vigo que es una de las ciudades más grandes de España que no tiene orquesta, a mí me gustaría también poder llevar otros proyectos ahí, llevar un proyecto educativo, que es algo que muestra la orquesta desde otro lado y habla también de otros segmentos de público pero el presupuesto ahí nos limita un montón. Los proyectos que más impacto tienen son los más difíciles de hacer, entonces, yo espero haber mostrado este año un poco lo que se podría hacer...

Ya para concluir, ¿Cuántos años más se ve en Santiago?

(Riendo de forma suave) Mi contrato termina en el año 2027, al final del año 2027, más allá de esa fecha no pienso porque tengo el contrato que tengo.

¿Y el corazón?, ¿qué le dice el corazón ahora mismo?

(Sonriendo) El corazón me pide... ¡un gin tonic!

¡Gran respuesta! En cuanto a esgrima verbal se está especializando ya a un nivel de dirección de orquesta...

Noticias relacionadas

Si he aprendido algo en Santiago es que ese lado es importante. Veo mucha gente en Santiago a la que le interesa el proyecto de la Real Filharmonía y siento que ahí estamos en el mismo barco y tal... En eso influye también la imagen que uno proyecta de la orquesta, a veces uno habla tan serio y tan rígido sobre música, que un poco más de gin tonic hace falta.