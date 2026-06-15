Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.

Rodaje en Santiago de la serie de Netflix 'Lobo', el pasado mes de enero. / Netflix

Santiago, plató de películas y series

Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.

De hecho, en las últimas semanas, hemos podido ver en las calles compostelanas cómo se desarrollaban las grabaciones de series como la comedia rural gallega de Netflix Animal o películas de la talla de Outono y Un Deus que non baila, entre otras.

Un momento de los rodajes de la serie de Netflix 'Animal', en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

Buscan figurantes en Santiago para una nueva película

No serán los únicos títulos que utilicen a la ciudad de Santiago de Compostela como telón de fondo a lo largo de este año.

Y es que la empresa especializada en figuración Alén Filmes acaba de abrir un proceso de selección de figurantes para una «nueva película» de la que todavía no ha trascendido ningún detalle.

Curiosos requisitos

Tan solo que sus rodajes se llevarán a cabo el próximo 22 de junio en las calles compostelanas y que, para llevarlos a cabo, se precisan a «chicos de entre 18 y 30 años» que sean «andaluces residentes en Galicia».

Aquellos interesados en participar deberán mandar un whatsapp con el asunto «casting andaluz» al número 604 053 163.

También se necesitan extras para el nuevo filme de Vaca Films que se rodará en Santiago

El anuncio de este nuevo casting tiene lugar una semana después de que la productora coruñesa Vaca Films —responsable de títulos como Clanes o Golpes, entre otros— comenzase a buscar, a través de la empresa Toma Extra Casting, figurantes para su nuevo proyecto, cuyos rodajes —que empiezan este mes de junio— tendrán lugar hasta el próximo agosto en zonas de la comunidad gallega como A Coruña, Santiago de Compostela y los alrededores de la capital gallega.

«Pronto empezará el rodaje de una nueva película de Vaca Films y por eso estamos buscando personas de todo tipo entre 18 y 98 años», reza el anuncio todavía visible en redes sociales.

Una «nueva película» que, si nos fijamos en el formulario que deben cubrir todos los interesados, el cual se encuentra disponible en la biografía de las redes sociales de Toma Extra Casting y al que también puedes acceder pinchando aquí, apunta a que se trata la adaptación del final de la famosa trilogía romántica de Mercedes Ron Dímelo, la cual recibe el título de Dímelo con besos.

Fotograma de la película 'Dímelo bajito'. / Vaca Films

Un desenlace de una historia amorosa en el que Kamila Hamilton, a la que da vida en pantalla Alicia Falcó, deberá decidir con cual de los dos hermanos Di Bianco se queda finalmente: Thiago (Fernando Lindez) o Taylor (Diego Vidales). El problema es que escoger a uno significa renunciar al otro.

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Vaca Films estrenó la adaptación de la reconocida trilogía romántica de Mercedes Ron en la plataforma de streaming Prime Video el pasado 12 de diciembre con el lanzamiento del filme Dímelo bajito, momento en el que la productora coruñesa ya se encontraba rodando la segunda película de la saga, Dímelo en secreto, largometraje cuya producción ya ha concluído y que se espera que vea la luz a lo largo de este año.