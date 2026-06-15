Buscan a Emilia Recarey Traba, de 80 años, desaparecida en Santiago desde hace cuatro días

La desaparición de Emilia Recarey Traba, una vecina de unos 80 años de la rúa das Hortas, mantiene en vilo a Santiago este lunes. La mujer lleva desaparecida desde el pasado jueves y, cuatro días después, continúa sin haber noticias sobre su paradero, una circunstancia que acrecienta la preocupación entre familiares, amigos y vecinos, especialmente en plena ola de calor, con temperaturas que han supero los 30 grados ampliamente en la capital gallega.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, Emilia no regresó a dormir a su domicilio la noche del jueves y desde entonces ni su marido ni nadie ha vuelto a verla. Este lunes se cumple ya el cuarto día desde que se le perdió la pista.

Vecinos de la mujer explican a este diario que Emilia es una persona muy conocida en el barrio y que solía salir a caminar cada día acompañada de otra residente de la calle. Sin embargo, el pasado 11 de junio no acudió a su cita habitual, lo que hizo saltar las alarmas.

Episodios de desorientación

Asimismo, estos mismos residentes señalan que en las últimas semanas Emilia había mostrado episodios de desorientación, aunque aseguran que no padece ninguna enfermedad diagnosticada: "Últimamente se desorientaba", relatan.

La búsqueda continúa abierta

Tal y como confirman a EL CORREO GALLEGO fuentes de la Policía Nacional de Santiago, continúan trabajando para localizar a Emilia Recarey Traba y mantienen abierta la búsqueda de la mujer, que por el momento no ha dado resultados. Ante la falta de pistas, los investigadores apelan a la colaboración ciudadana y solicitan que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato al teléfono 091.