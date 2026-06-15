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ACCIDENTES DE TRÁFICO

Un conductor sin carné y sin seguro choca contra tres motos y un coche en Santiago tras circular en sentido contrario por la rúa do Hórreo

La Policía Local inmovilizó el vehículo y abrió diligencias contra el implicado por un presunto delito contra la seguridad vial

Imagen de archivo de una intervención de la Policía Local de Santiago en el entorno de la rúa do Hórreo

Imagen de archivo de una intervención de la Policía Local de Santiago en el entorno de la rúa do Hórreo / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Un conductor que nunca había obtenido permiso de conducción provocó este domingo un aparatoso accidente en la rúa do Hórreo tras acceder en sentido contrario desde la Praza de Galicia, según ha informado este lunes la Policía Local de Santiago en su parte de incidencias del fin de semana.

Tal y como consta en el informe, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde. Eran alrededor de las 16:00 horas cuando el implicado entró con su coche en la céntrica vía circulando en dirección prohibida y acabó colisionando contra tres motocicletas que se encontraban estacionadas. Posteriormente, al intentar realizar un cambio de sentido, impactó también contra un turismo aparcado, causando diversos daños materiales.

El conductor accedió a la rúa do Hórreo en sentido contrario desde la Praza de Galicia

El conductor accedió a la rúa do Hórreo en sentido contrario desde la Praza de Galicia / Maps

Sin carné y sin seguro

Tras desplazarse al lugar, los agentes municipales comprobaron que el conductor no había obtenido nunca el permiso de conducir. Además, constataron que el vehículo carecía del seguro obligatorio en vigor. Por estos hechos, tramitaron diligencias contra el conductor implicado por un presunto delito contra la seguridad vial, además de levantar un acta de inmovilización del vehículo.

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Sede de la Policía Local de Santiago en el Pazo de Raxoi

Sede de la Policía Local de Santiago en el Pazo de Raxoi / Antonio Hernández

El incidente se produjo en una de las principales arterias de acceso al Ensanche compostelano, una zona que suele tener una elevada intensidad de tráfico, aunque por suerte, no se registraron heridos.

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