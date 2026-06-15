La guía 50 Top Pizza reconoce por primera vez a una pizzería gallega: está en Santiago

El 50 Top Pizza, la guía más influyente del mundo de la pizza, acaba de dar a conocer las mejores 29 pizzerías independientes de España, entre las que ha situado -por primera vez- a una pizzería de Galicia. En concreto, a una de Santiago.

Se trata de Oura Pizza, ubicada en el espacio gastronómico El Dieciocho de Santiago de Compostela. El establecimiento compostelano ha sido distinguido con el galardón de Best Independent Pizzeria Spain 2026, un reconocimiento que la sitúa en la élite internacional de la pizza y que supone, además, un hito sin precedentes para la gastronomía gallega al convertirse en el primer local gallego en conseguirlo.

El reconocimiento llega, según explican en un comunicado, en un momento clave para el proyecto liderado por Jennifer y Julio Gómez. El próximo 29 de junio, Oura Pizza acudirá a la gala que 50 Top Pizza celebrará en Madrid, donde se dará a conocer la clasificación de las mejores pizzerías de Europa.

La compostelana aspira a seguir ampliando su palmarés y podría obtener la distinción de Pizzería Excelente de Europa 2026 o incluso entrar directamente en el ranking de las 50 mejores pizzerías del continente.

Una cena a seis manos

Para celebrar este logro, Oura Pizza organiza una cita muy especial: una cena degustación a seis manos en la que colaborarán tres nombres destacados de la gastronomía gallega.

Junto a Julio Gómez -cofundador y maestro pizzaiolo de Oura- estarán el chef Antón Castro, de Casa Gaibor (Guitiriz) y reciente Mejor Cocinero Gallego del Año en el Galicia Fórum Gastronómico, y Chechu Rey, chef del restaurante Gunnen (A Coruña), distinguido con un Sol Repsol.

La experiencia gastronómica se estructurará en torno a los conceptos "Orixe" y "Futuro", un diálogo entre la raíz y la técnica que recorrerá cuatro formatos de pizza reinterpretando el recetario gallego.

La cena recorrerá algunos de los productos más emblemáticos de Galicia a través de cuatro propuestas. Desde una pizza de berberechos de Noia inspirada en la empanada tradicional del Barbanza hasta una creación con bonito de Burela, tomate negro de Santiago y encurtidos del litoral. También habrá espacio para una versión con foie vegetal de garbanzo gallego y otra basada en los históricos callos de Casa Gaibor, reinterpretados sobre masa de pizza. También habrá espacio para el postre: fresas gallegas guisadas con crumble y crema de mango.

La propuesta se completará con un maridaje dirigido por el sumiller Martín Suárez -con experiencia en restaurantes estrella Michelin como A Tafona o Anaco- y una selección de vinos de pequeños productores gallegos como Forjas do Salnés, Pedralonga, Dona Paca y Adega do Rincón.

Una de las pizzas de Oura Pizza / Cedida

Las 29 mejores pizzerías

Junto a la compostelana, estas han sido las otras pizzerías seleccionadas de España:

Alimentari – Seville

– Seville Araldo – Madrid

– Madrid Baldoria – Madrid

– Madrid Balmesina – Barcelona

– Barcelona Demaio – Bilbao

– Bilbao Don Vesevius – Oviedo

– Oviedo FILIPPA’S – Valencia

– Valencia Fratelli Figurato – Madrid

– Madrid Gasparic – Girona

– Girona Il Figlio di Emiliano – Sabadell

– Sabadell La Trattoria by Il Bocconcino – Adeje

– Adeje Le Otto – Castellón de la Plana

– Castellón de la Plana Marghe 1889 – Lloret de Mar

– Lloret de Mar Maximmus Pizza – Sabadell

– Sabadell Mecànic Pizza – Sant Cugat del Vallès

– Sant Cugat del Vallès Morso – Madrid

– Madrid Noi Due – Madrid

– Madrid Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife

– Santa Cruz de Tenerife Pizza Pronto – Madrid

– Madrid Pizza Radical – Madrid

– Madrid Pizzería Primavera – Fuengirola

– Fuengirola Punta – Barcelona

– Barcelona Reginella – Madrid

– Madrid Rústica Napoletana – Seville

– Seville Santa Chiara – Mallorca

– Mallorca Sartoria Panatieri – Barcelona

– Barcelona Totò e Peppino – Madrid

– Madrid TRAFALGAR – Barcelona

Un premio muy especial

El responsable de Oura Pizza ha destacado a EL CORREO GALLEGO que este reconocimiento “llega después de un camino largo y nada sencillo”, subrayando que el proyecto nació con la idea de “volver a empezar, sin atajos y con una forma muy propia de entender la pizza y la gastronomía”.

Julio Gómez asegura que nunca pensaron en premios al abrir el local, sino en “hacer buenas pizzas, aprender cada día y ofrecer algo especial a quien se sienta a la mesa”, y celebra que Galicia tenga por primera vez representación en la guía 50 Top Pizza.

Otra de las elaboraciones de Oura Pizza / CEDIDA

"Nos emociona que un proyecto nacido en Santiago pueda contribuir, aunque sea un poco, a situar nuestra tierra en el mapa gastronómico internacional", añade al respecto.

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Con todo, y reconocimientos aparte, lo más importante para Oura es el apoyo y confianza de sus clientes: “Los premios pasan, pero lo importante es que cada día el cliente salga sintiendo que ha vivido algo especial”.