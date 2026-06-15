Investigan a un médico de Santiago por una supuesta agresión sexual

El Juzgado de Violecia Sobre la Mujer de Santiagoestá investigando a un médico de familia de Compostela denunciado por una supuesta agresión sexual a una paciente. Según recoge la denuncia, avanzada por 'elDiario.es', los hechos alegados por la mujer sucedieron en distintas ocasiones entre 2019 y 2021, y consistieron en comentarios inapropiados y tocamientos, siempre según la versión de la denunciante.

Desde el área sanitaria de Santiago han expresado a la agencia Europa Press el "máximo respeto por el procedimiento judicial en curso", y han garantizado el "interés por colaborar" del Sergas.

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A este respecto, han confirmado que las autoridades judiciales requirieron "una información puntual que ya fue facilitada", pero aseguran "desconocer los hechos causantes" que motivan la investigación, por lo que, añaden, "no se realizarán valoraciones".