El mejor bar de Santiago para ver a España en el Mundial esta tarde según la Guía Repsol: con 4 pantallas y tapas gratis

El Mundial de Fútbol 2026 ha comenzado y, con él, el peregrinaje a los bares para disfrutar de los partidos con una caña y un buen ambiente futbolero. Cada compostelano tiene su favorito para pasar la tarde gritando goles, pero solo hay uno en la urbe que haya sido recomendado por la Guía Repsol para ver el debut de la selección española en Estados Unidos.

La entidad ha hecho una selección de los 20 mejores bares de España para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno del centro de Santiago se ha colado en el ranking. Tiene razones para hacerlo: cuatro pantallas, pinchos para acompañar una alabada cerveza y una historia de casi medio siglo como refugio deportivo en pleno Ensanche, sin haber cerrado nunca salvo durante el coronavirus.

Se trata del Café Bar Sport, un local en el que, si hay partido, los picheleiros pueden tener por seguro que Cristóbal Loureiro, el propietario, lo habrá sintonizado en los televisores del establecimiento. Lo mismo hará la tarde de este 15 de junio a las 18.00 horas, cuando la selección española de fútbol jugará contra Cabo Verde como parte de la fase de grupos.

Por ahora, dice Loureiro, "es un partido más", aunque sabe que el ambiente se irá caldeando a medida que se desarrolle el torneo. "La gente se va a animando a medida que la competición avanza, pero esta tarde espero llenar. Habrá que correr un poco, porque creo que tendremos a unas 100 personas".

Así es el Café Bar Sport, el bar deportivo recomendado por la Guía Repsol para ver el Mundial de la FIFA

Hace tiempo que el dueño de este bar deportivo de Santiago perdió la cuenta de los partidos que se han vivido entre sus paredes. Aunque los campeonatos como el Mundial de Fútbol de 2026 siempre tienen algo de especial y, por eso, este local para futboleros sabe que tiene que reforzar la maquinaria cuando los equipos se dan cita.

Esta tarde, como en el resto del torneo, el partido del equipo español de fútbol podrá verse en sus cuatro pantallas con una cerveza o un refresco. Desde el inicio del encuentro se servirán sus conocidos pinchos de cortesía y, a partir de las 19:00 horas, Loureiro sacará, como siempre, las tapas más elaboradas, que varían en función del día y que van desde la tortilla hasta la pasta con tomate.

Estas preparaciones son, precisamente, uno de los aspectos que ha destacado la Guía Repsol en su selección de buenos bares para ver jugar a España en el Mundial. También sus bocadillos, uno de los platos más populares del establecimiento, que los sirve -apuntan los clientes- en cantidades generosas.

Durante el desarrollo del partido, habrá quien se pida también alguna de sus raciones o de sus famosas hamburguesas, otro de los bestsellers del local con el que los santiagueses suelen coronar los días de fútbol. "No pasa tanto cuando son por la tarde, pero, cuando los partidos son a las nueve, la gente se anima a cenar", indica Loureiro, que aventura una buena temporada en el Café Sport. "No creo que ganemos, pero sí haremos un buen Mundial".

Otros bares gallegos destacados

Además del de Santiago, el listado de la Guía Repsol solo ha destacado otro local para ver el Mundial en Galicia: La Gramola Pool & Darts de Vigo. Se trata de un bar que incluye tanto pinchos como menú de comida y carta de cócteles para satisfacer todos los gustos durante la emisión, y que también cuenta con futbolines y dianas con los que distraerse durante los descansos.

Si uno prefiere un ambiente incluso más comunitario, en el que se pueda vivir la emoción del fútbol a lo grande sin moverse de Compostela, tendrá que esperar a que avance el torneo y se ponga en funcionamiento la pantalla gigante aprobada en los Orzamentos Participativos Compostela Decide. El Concello todavía no ha desvelado en qué parte de la ciudad situará el aparato para no perturbar a los vecinos, aunque ya ha adelantado que no pondrá en marcha la iniciativa durante la fase de grupos. Para disfrutar de esta parte inicial, parece, habrá que seguir acudiendo a los bares deportivos de Santiago.