El parque residencial de Santiago envejece: casi el 30% de las familias vive en edificios de más de 50 años

El parque residencial de Santiago continúa envejeciendo. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2025 revelan que casi tres de cada diez familias compostelanas residen en edificios con 50 o más años de antigüedad. En concreto, el 29,37 % de los hogares de la capital gallega habitan inmuebles que superan el medio siglo de vida, una cifra que refleja una tendencia sostenida durante los últimos quince años.

La evolución resulta especialmente significativa si se compara con los datos de 2010, cuando solo el 17,14 por ciento de los hogares se encontraba en esta situación. Desde entonces, el número de viviendas ocupadas en edificios de más de 50 años se ha duplicado, pasando de 5.937 a 12.259. El fenómeno coincide con la ralentización de la construcción registrada tras el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008 y con la progresiva maduración del parque residencial existente.

A pesar de este incremento, Santiago mantiene una posición relativamente favorable en comparación con otras grandes ciudades gallegas. Según el informe del IGE, Compostela es la segunda urbe de Galicia con menor proporción de hogares ubicados en edificios de más de medio siglo de antigüedad. Solo Lugo presenta un porcentaje inferior, con un 26,58 por ciento de las viviendas en esta categoría.

En el extremo contrario se sitúan Ferrol, donde más de la mitad de los hogares (un 51,4 %) se encuentran en inmuebles con más de 50 años. Le siguen A Coruña, con un 45,3 %, y Vigo, con un 43,06 %. Estas cifras ponen de manifiesto las diferencias existentes entre las principales ciudades gallegas en cuanto a la renovación y conservación de su parque inmobiliario.

Entre 20 y 49 años

La mayor parte de las familias compostelanas continúa residiendo en edificios construidos entre hace 20 y 49 años. Este segmento concentra el 54,15 % de los hogares de la ciudad, lo que equivale a 22.606 viviendas. Aunque sigue siendo la franja predominante, su peso ha descendido ligeramente respecto a 2010, cuando representaba el 56,31 % del total.

Más llamativa resulta la caída de las viviendas más recientes. Los inmuebles con menos de diez años de antigüedad apenas representan ya el 3,95 % del parque residencial ocupado, con 1.650 hogares. Quince años atrás superaban el 11,27 % y acogían a 3.904 familias, una diferencia que evidencia el menor ritmo edificador registrado durante la última década y media.

Los datos del Instituto Galego de Estatística también ofrecen una radiografía de los modelos de acceso a la vivienda en Santiago. La mayoría de los hogares, un 62,23 %, reside en una vivienda en propiedad. Dentro de este grupo, un 13,3 por ciento continúa afrontando el pago de una hipoteca, mientras que el resto (48,93 %) ya dispone del inmueble libre de cargas financieras.

Alquiler

El alquiler mantiene asimismo una presencia destacada en la capital gallega. El 30,87 % de los hogares vive en régimen de arrendamiento, una proporción elevada que refleja tanto el peso de la población universitaria como las dificultades de acceso a la compra para determinados colectivos. A ello se suma un 6,9 % de viviendas cedidas, ya sea por familiares o mediante otras fórmulas de uso.

Dimensiones del inmueble: el 15% de los hogares tiene menos de 60 m2

En cuanto a las dimensiones de los inmuebles, la tipología predominante sigue siendo la vivienda de tamaño medio. Exactamente la mitad de los hogares compostelanos (50,78 %) reside en pisos o casas de entre 60 y 90 metros cuadrados. Esta franja concentra la mayor parte de la oferta residencial y responde al perfil mayoritario de las unidades familiares de la ciudad.

Por otro lado, 6.397 hogares, equivalentes al 15,32 % del total, viven en viviendas de menos de 60 metros cuadrados, mientras que 4.674 familias disponen de inmuebles de más de 120 m2, un 11,2 %.