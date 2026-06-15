Pediatría del CHUS reafirma su liderazgo estatal al recibir tres de los principales premios en el congreso nacional

El Servicio de Pediatría del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza acaba de reafirmar su liderazgo en esta especialidad a nivel estatal, tras obtener tres de los principales reconocimientos científicos otorgados en la 72ª edición del Congreso de la Asociación Española de Pediatría, celebrado en San Sebastián.

En concreto, los profesionales e investigadores vinculados al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago fueron distinguidos con dos bolsas competitivas de investigación y el primer premio a la mejor comunicación oral de dicho encuentro, reforzando con ello el papel de Galicia como referente de la investigación pediátrica, la medicina de precisión y la innovación aplicada a la salud infantil.

Virus respiratorio sincitial

La Bolsa Invest-AEP Innovación, dotada con 25.000 euros, se otorgó al proyecto liderado por Federico Martinón-Torres para desarrollar herramientas basadas e inteligencia artificial que permitan identificar endotipos moleculares en la infección pediátrica por el virus respiratorio sincitial. El trabajo persigue avanzar hacia una atención más personalizada, mediante la identificación de diferentes perfiles biológicos de los pacientes para mejorar la toma de decisiones clínicas.

La pediatra e investigadora Irene Rivero Calle obtuvo la Bolsa para el Fomento de la Investigación de la AEP en enfermedades infecciosas, con una cuantía de 12.000 euros, por un proyecto que busca identificar biomarcadores moleculares asociados a la gravedad de la infección por metapneumovirus humano, que es uno de los virus respiratorios emergentes más relevantes en la edad pediátrica.

Tratamiento personalizado

Tanto en el trabajo del jefe de Pediatría del CHUS como en el de Irene Rivero, se incorporan la genómica, la biología molecular y la inteligencia artificial a la práctica clínica, como herramientas para contribuir a mejorar el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el tratamiento personalizado de los pacientes.

La mejor comunicación oral fue presentada por la investigadora del Grupo GENVIP del IDIS Sandra Viz-Lasheras, y estuvo centrada en una investigación que permitió identificar y validar una firma transcriptómica capaz de facilitar el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, una patología inflamatoria poco frecuente, pero potencialmente grave por sus posibles complicaciones cardiovasculares.

Los resultados obtenidos demuestran que una combinación de diez genes permite diferenciar esta enfermedad de otras patologías infecciosas e inflamatorias frecuentes en la infancia, lo que abre nuevas vías para un diagnóstico más rápido y preciso y una mejor atención a los pacientes.

Excelencia asistencial, docente e investigador

Los reconocimientos para Pediatría del CHUS y los grupos investigadores vinculados al IDIS y a la Universidade de Santiago (USC) en la cita de San Sebastián son el resultado de una trayectoria consolidada de excelencia asistencial, docente e investigadora, en la que los equipos de Santiago han liderado proyectos pioneros en áreas como las vacunas, las infecciones respiratorias, la medicina personalizada, los biomarcadores moleculares, la transcriptómica o la inteligencia artificial aplicada a la salud.

Su contribución a la generación de conocimiento con impacto directo en la práctica clínica y en las políticas de salud pública les ha llevado a ser merecedores de unos premios que "son un reconocimiento al talento, a la dedicación y al trabajo colectivo de un equipo extraordinario", en palabras de Federico Martinón, quien considera que "demuestran la capacidad de nuestro Servicio de Pediatría para integrar asistencia, investigación y docencia al más alto nivel y evidencian que desde Santiago seguimos contribuyendo de manera decisiva al avance de la pediatría internacional”.