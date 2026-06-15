¿Persona o máquina? La USC abre el debate sobre el futuro de la medicina

Acercar, de forma divulgativa y participativa, el impacto de la inteligencia artificial en la salud. Ese es el objetivo de la jornada que la Universidade de Santiago celebrará el próximo 17 de junio a través de la Cátedra CAMELIA USC-Plexus de Inteligencia Artificial y Medicina Personalizada y de Precisión.

A partir de las 19.00 horas, el Museo das Peregrinacións acogerá el Encuentro CiudadanIA, una iniciativa concebida para fomentar el diálogo entre expertos y sociedad sobre las oportunidades y desafíos que plantea esta tecnología. La jornada incluirá la entrega de premios y la lectura de los relatos ganadores del Certamen Literario de Relatos sin IA, convocado por la Cátedra CAMELIA que ha conseguido reunir más de 200 propuestas en su primera edición.

Tras la entrega de galardones, se celebrará la charla IA y Salud. ¿Quién fabula más?, a cargo de Fernando Eiras Abalde, especialista en Medicina Intensiva del Sergas y coordinador del grupo de investigación CIES-CRITIC del IIS Galicia Sur. El encuentro concluirá con el coloquio ¿Persona o máquina? Una nueva medicina, moderado por la directora de Comunicación, Marketing y RREE de Plexus, Belén Xestal, en el que participarán, junto al propio Eiras, el cardiólogo e investigador del CiMUS e IDIS, José Ramón González-Juanatey, la científica titular en Humanidades Digitales-Área de Sociedad del CSIC, Patricia Martín Rodilla, y la profesora titular de Literatura Española de la USC, Alejandra Ulla.

Este programa social forma parte del Curso de Verano de la USC “Inteligencia artificial enla salud:de promesasa hechos”,una iniciativa promovida también desde la Cátedra Camelia para analizar los avances, oportunidades y desafíos que plantea la aplicación de la IA en el ámbito sanitario.

Amplio programa de un curso que analizará cómo la IA está transformando la medicina

Este curso, que ha dado inicio este lunes se extenderá hasta el jueves, en el salón de actos del CiTIUS. En la inauguración estuvo presente Rosa Crujeiras, rectora de la USC; Senén Barro Ameneiro, director del CiTIUS y José Manuel Chao Ardao, socio director de Plexus Tech. Durante cuatro jornadas, especialistas procedentes de la investigación, la administración pública, la industria tecnológica y el sector sanitario analizarán cómo la IA está transformando la medicina y cuáles son los retos que deben afrontarse para garantizar una adopción segura, ética y eficaz de estas tecnologías.

La jornada de este lunes pondrá el foco en cuestiones de máxima actualidad, como las tecnologías del lenguaje al servicio de la salud, el uso de la IA en el desarrollo de medicamentos, la formación de los futuros profesionales de las Ciencias de la Salud o el valor dela IA en los procesos de una organización sanitaria. Entre las personas ponentes destacadas figuras Margarita Martín, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios(AEMPS), quien abordará el impacto de la inteligencia artificial en los productos sanitarios.

La jornada del martes 16 profundizará en la dimensión de la sanidad inteligente, abordando la factoría 1HealthIA como motor de tecnologías de frontera aplicadas a la salud integral y a la gestión de los datos sanitarios. Por su parte, la sesión del miércoles 18 se centrará en el papel de la IA en la salud cardiovascular, los retos de la regulación y el compromiso ético, los mecanismos para generar confianza en la inteligencia artificial y el funcionamiento interno de los sistemas de IA aplicados al ámbito médico.

El curso concluirá el jueves 18 de junio con una reflexión sobre el futuro de la inteligencia artificial en la sanidad (¿Dónde estaremos en 2076?) y sobre los límites que acompañan a esta tecnología. La jornada incluirá una intervención dedicada al papel de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y finalizará con una mesa redonda de testimonios de la realidad con asociaciones de pacientes. Representantes de ACODI, AECC y FEGEREC compartirán su visión y experiencia para aportar la perspectiva de quienes constituyen el centro de cualquier proceso de innovación sanitaria.