Turismo
Las reservas para el verano en los hoteles de Santiago alcanzan cifras de 2025
El sector considera una buena noticia llegar a estos números tras varios meses de tendencia negativa: "Estabamos moi preocupados"
Los hoteles de Santiago empiezan a mirar al futuro inmediato con alivio. Después de varios meses de tendencia negativa, en el sector esperan cerrar junio con buenas cifras, gracias a factores como la reapertura del Aeropuerto Rosalía de Castro y al impulso de eventos como O Son do Camiño. Además, de cara a julio y agosto, el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, indica que las reservas se acercan a los números registrados en 2025. "Cremos que é unha boa nova porque estabamos moi preocupados pola dinámica que estaban a tomar as cousas", valora.
Aunque el verano pasado se registraron los peores datos del último lustro, con un 72 % de ocupación en julio y un 77 % en agosto, los alojamientos compostelanos tienen mejores perspectivas que a principios de año. "Dende o pasado outubro pinchamos por causas que xa comentamos en anteriores ocasións: o peche temporal do aeroporto, a saída de Ryanair, a situación dos trens, o mal tempo que fixo no inverno. Todos os hoteis caeron dunha maneira tremenda", comenta Liñares, que en todo caso advierte de que "o verán vai moito de última hora", tanto en reservas como en cancelaciones.
Buenas perspectivas para septiembre y octubre
En los siguientes meses esperan casi un lleno total, ya que junto a mayo y junio suelen ser los más favorables para el sector turístico en la capital gallega. "Setembro seguro que irá ben e outubro tamén", asegura Liñares con la celebración de eventos muy relevantes para empujar al alza la ocupación como el congreso Semergen (médicos de atención primaria).
"Non deixa de ser una boa nova poder recuperar o nivel que ten a cidade. Está preparada para un nivel de pernoctacións e hai que acadalas, porque senón é unha moi mala noticia, tanto de emprego como económica", añade Liñares.
Con la vista puesta en el Xacobeo 2027
Más allá de los próximos meses, en la Unión Hotelera también se piensa en el Año Santo de 2027. Liñares reclama mayor implicación de los poderes públicos al señalar que "é o primeiro Xacobeo real que vai haber dende o ano 2010, e vexo as administracións un pouco aletargadas". Así, apunta que "este era un momento de aproveitar o valor diferencial que ten Compostela con esta marca que é o Xacobeo, e volver poñer as cousas onde teñen que estar".
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