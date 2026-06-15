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A USC oferta 18 mestrados propios para o vindeiro curso: cando remata a preinscrición en cada un deles?

Varios programas xa teñen aberto o prazo de preinscrición, mentres que outros o farán nas próximas semanas

Alumnos da Universidade de Santiago no Campus Sur.

Alumnos da Universidade de Santiago no Campus Sur. / Jesús Prieto

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L.R.

Santiago

A oferta docente da Universidade de Santiago (USC) complétase para o vindeiro curso académico cun total de 18 mestrados propios, moitos dos cales xa teñen aberto o seu prazo de preinscrición. Este é o caso do mestrado en Produción de Leite, cuxo período para solicitar praza remata a finais de mes. Ata o día 26, é posible inscribirse no de Prostodoncia e Implantoloxía, así como no de Persoas con Necesidades Especiais e Odontopediatría e no de Endodoncia Avanzada, Odontoloxía Restauradora e Estética (Edición Internacional teórico-práctica); mentres que o día 21 de xuño remata o de Periodoncia. 

O mestrado en Odontoloxía Integral Avanzada en Persoas con Diversidade Funcional e Condicións Médicas Complexas remata preinscrición o 10 de xullo; mentres que o de Ciencias da Familia, Educación e Mediación finaliza o día 15 de xullo. Orientación Laboral, así como o mestrado en Márketing Dixital e Xestión Comercial abren a súa inscrición o día 29 de xuño. Ata outubro será posible solicitar praza no mestrado en Dirección, Organización e Xestión de Institucións Educativas.

A oferta completa de mestrados propios, definidos como programas de posgrado enfocados na especialización profesional e a actualización continua, pode consultarse no apartado web de Estudos propios e Formación permanente. 

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A toda esta oferta engádese o máis de medio cento de mestrados universitarios de carácter oficial que a USC ofrece para o vindeiro curso e cuxo período de solicitude de praza comezará o 22 de xuño. 

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A USC oferta 18 mestrados propios para o vindeiro curso: cando remata a preinscrición en cada un deles?

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