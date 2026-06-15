Voluntarios del Refuxio de Bando piden invertir más en las instalaciones

La asociación Voluntariado Activo de Bando (Volaban) insiste en sus reclamaciones de incrementar los recursos destinados al refugio de animales ubicado en esta localidad compostelana. En el pasado pleno municipal intervinieron para trasladar esta demanda, que tuvo eco en una pregunta realizada por la edil socialista Marta Abal.

Tanto la concelleira como la entidad afirman que en 2025 no se ejecutó el presupuesto previsto por el Concello de Santiago, unos 50.000 euros, y piden que se recupere en el ejercicio actual, en el que está consignada la misma cantidad. Sin embargo, fuentes del gobierno local aseguran a este diario que el año pasado «executouse o orzamento que tiña o refuxio» y destacan que recientemente se acondicionaron tres caniles de seguridad, con lo que pasaron de tener uno a cuatro.

Falta de apoyo

Además, en Raxoi echan en falta más apoyo por parte de otras administraciones. El refugio, pese a encontrarse en Santiago, presta servicio a una decena de municipios y está gestionado por una fundación en cuyo patronato están todos representados junto a otras entidades. En el pasado pleno, el concelleiro Xesús Domínguez subrayó que se le exigen al gobierno municipal cuestiones que «exceden» sus obligaciones. Además, lamentó que la Xunta haya denegado hasta en dos ocasiones una ayuda autonómica que incrementaría los recursos disponibles.

Ingreso en el patronato de la fundación

Por otro lado, Volaban también reclama formar parte del órgano de gobierno de la fundación, una de las razones que les llevó a constituir la asociación. Además, indican que hay un «oco libre» tras la salida de otra entidad. Desde Raxoi apuntan que este mes está previsto celebrar una reunión extraordinaria del patronato sobre el proceso de elección de la nueva dirección del refugio, paralizado actualmente por «dúbidas xurídicas». Una vez resuelto este asunto, la petición de Volaban «podería ser abordada nun vindeiro padroado», explican.