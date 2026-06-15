Bienestar animal
Voluntarios del Refuxio de Bando piden invertir más en las instalaciones
Aseguran que no se ejecutó el presupuesto previsto en 2025, pero desde Raxoi lo niegan
La asociación Voluntariado Activo de Bando (Volaban) insiste en sus reclamaciones de incrementar los recursos destinados al refugio de animales ubicado en esta localidad compostelana. En el pasado pleno municipal intervinieron para trasladar esta demanda, que tuvo eco en una pregunta realizada por la edil socialista Marta Abal.
Tanto la concelleira como la entidad afirman que en 2025 no se ejecutó el presupuesto previsto por el Concello de Santiago, unos 50.000 euros, y piden que se recupere en el ejercicio actual, en el que está consignada la misma cantidad. Sin embargo, fuentes del gobierno local aseguran a este diario que el año pasado «executouse o orzamento que tiña o refuxio» y destacan que recientemente se acondicionaron tres caniles de seguridad, con lo que pasaron de tener uno a cuatro.
Falta de apoyo
Además, en Raxoi echan en falta más apoyo por parte de otras administraciones. El refugio, pese a encontrarse en Santiago, presta servicio a una decena de municipios y está gestionado por una fundación en cuyo patronato están todos representados junto a otras entidades. En el pasado pleno, el concelleiro Xesús Domínguez subrayó que se le exigen al gobierno municipal cuestiones que «exceden» sus obligaciones. Además, lamentó que la Xunta haya denegado hasta en dos ocasiones una ayuda autonómica que incrementaría los recursos disponibles.
Ingreso en el patronato de la fundación
Por otro lado, Volaban también reclama formar parte del órgano de gobierno de la fundación, una de las razones que les llevó a constituir la asociación. Además, indican que hay un «oco libre» tras la salida de otra entidad. Desde Raxoi apuntan que este mes está previsto celebrar una reunión extraordinaria del patronato sobre el proceso de elección de la nueva dirección del refugio, paralizado actualmente por «dúbidas xurídicas». Una vez resuelto este asunto, la petición de Volaban «podería ser abordada nun vindeiro padroado», explican.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado