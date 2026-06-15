La Xunta destina 1,5 millones de euros para reforzar la atención y seguridad de los peregrinos en Santiago

Ante la avalancha de peregrinos que se espera este verano en Santiago y, especialmente, en el próximo Año Santo 2027, la Xuntareforzará su apoyo a la Catedral con sendos convenios de colaboración por importe de 1,5 millones. El Consello autorizó este lunes la firma de los acuerdos enre Turismo de Galicia, la Catedral de Santiago y la Fundación Catedral de Santiago para reforzar los servicios de atención, información y seguridad de los peregrinos del Camino.

El primero de los acuerdos establece la colaboración con la Fundación Catedral de Santiago y con la Catedral para reforzar los dispositivos de seguridad del complejo catedralicio y de la Oficina de Atención al Peregrino. Para este fin, Turismo de Galicia destina más de 1,2 millones.

El otro de los acuerdos entre Turismo de Galicia y propia basílica estipula una aportación de más de 250.000 euros para colaborar en los gastos de funcionamiento del Centro Internacional de Acogida a los Peregrinos, dependiente de la Catedral.

Rueda, en el Consello da Xunta donde anunció los convenios / Xoán Álvarez

La Xunta ha destacado que el objetivo es garantizar una atención eficaz y de calidad a los miles de personas que finalizan cada año su peregrinación en Santiago de Compostela.

Conforme ha informado la Xunta, se enmarcan en la relación de colaboración que mantiene la Xunta con las entidades eclesiásticas para la atención del peregrino a su llegada a la capital de Galicia, así como en los trabajos de preparación del Xacobeo 2027 y en la primera estrategia de fortalecimiento de la experiencia peregrina.

Ayuda a equipos en el Xacobeo

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, a Alfonso Rueda le preguntaron por las ayudas a clubes deportivos modestos como el Atlético Guardés. El presidente de la Xunta ha sostenido que la Administración autonómica ha "ayudado bastante" a los equipos "más modestos" y ha avanzado que su Ejecutivo aprovechará el Xacobeo para "ayudar" a los equipos más pequeños.