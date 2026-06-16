ADIF iniciará este verano la construcción del nuevo parking que duplicará las plazas en la estación de Santiago

La cuenta atrás para el nuevo parking de la estación intermodal de Santiago ha comenzado. Desde ADIF han informado que la primera fase- consistente en los trabajos de cimentación, que se llevarán a cabo coordinados con la finalización de las obras de la marquesina- empezará este verano.

Según informan en un comunicado, se realizarán previamente las tareas asociadas a las instalaciones (drenajes y red de protección contra incendios – PCI), junto con el inicio de parte de las cimentaciones. Este plazo supone un retraso con respecto a las estimaciones que se realizaban hace un año, ya que estaba previsto tener operativas las nuevas instalaciones este verano.

Así será el nuevo parking

El aparcamiento, en el que se invertirán 9,9 millones de euros, incluye mejoras en accesos e instalaciones, incorporación de puntos de recarga eléctrica, soluciones de eficiencia energética, así como el uso de metodología BIM (Building Information Modeling) para la gestión y mantenimiento de la infraestructura.

El parking tendrá una superficie de 21.000 m2 distribuido en planta baja y más dos alturas, lo que permitirá aumentar de forma significativa la capacidad de estacionamiento y mejorar la funcionalidad del conjunto. Ocupará el espacio del actual y para albergar a los vehículos se construirá una estructura prefabricada de hormigón armado de dos niveles a la que se superpone un sistema de marquesinas metálicas que protegerán los coches de la planta segunda, al tiempo que sirven de soporte a un sistema de paneles fotovoltaicos.

Recreación virtual del espacio completo de la Estación Intermodal de Santiago incluyendo el aparcamiento / Cedida

El doble de plazas

El proyecto de ADIF, que tuvo que ser modificado para ampliar la capacidad inicialmente prevista ante el incremento progresivo del número de usuarios de la estación tras la llegada de la alta velocidad, prevé alcanzar las 935 plazas –sin tener en cuenta las que se puedan deducir en la zona de la estación de autobuses–, frente a las aproximadamente 450 con las que se cuenta en la actualidad.

Según el plan del operador ferroviario, estas plazas incluyen diferentes usos. Las denominadas estándar alcanzarían las 782, a las que se sumarían otras 22 accesibles. Además, 45 de ellas estarían equipadas con puntos de recarga para coches eléctricos. Reservadas para el alquiler de vehículos quedarían otras 90 –frente a las 33 actuales–, hasta 56 serían destinadas a motocicletas y 29 para los taxis. Por último, 12 espacios se dejarían libres para Kiss and Ride, es decir, para realizar una breve parada y dejar a alguien que va a coger el tren o el autobús.