Vivenda
O asesoramento municipal sobre alugueiro bota a andar en Santiago: as claves do novo servizo
Este martes será a primeira xornada de atención telefónica, mentres que a presencial comezará a prestarse o venres
O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, e Ana Pardo e Cristina Serantes, da entidade Provivienda, presentaron o servizo municipal de asesoramento en materia de alugueiro que comeza a funcionar este luns, e que, inicialmente, estará activo durante 12 meses. Aínda que xa botou a andar de maneira telemática, a atención máis directa prestarase desde esta semana por vía telefónica os martes e de maneira presencial os venres en horario de 9.00 a 14.00 horas.
A atención presencial dos venres será na sede de Urbanismo, sita no número 8 da rúa das Casas Reais, e os martes prestarase por teléfono a través do número 671 941 127. En caso de que o día de atención sexa festivo, a atención trasladarase ao día laborable inmediatamente anterior. Habilitouse tamén un correo electrónico (aluga@santiagodecompostela.gal) para responder consultas e para solicitar cita para atención presencial.
Iago Lestegás expresou a súa confianza en que a posta en marcha deste servizo "lle faga a vida máis fácil a moitas persoas en Santiago de Compostela". Pola súa parte, a responsable de Provivienda en Galicia, Ana Pardo, considerou que supón "un paso adiante que vai mellorar a situación tanto dos propietarios como dos inquilinos, vai achegar vivendas ao mercado e facilitar o acceso á vivenda".
Asesoramento a propietarios e inquilinos
Lestegás fixo fincapé en que o novo servizo diríxese tanto a arrendadores como a arrendatarios. Entre outras cuestións, ofrecerá información sobre a normativa vixente; orientará os inquilinos sobre a imposición de fórmulas non contempladas na lei e sobre como proceder en casos de incumprimento dos límites legais do prezo; e asesorará sobre os prezos máximos aplicables, dereitos e obrigas, bonificacións ou prórrogas dos contratos.
Este servizo forma parte das actuacións incluídas no plan de medidas correctoras que acompañan a declaración de zona de mercado residencial tensionado, onde se contempla mellorar a colaboración con outras administracións e co terceiro sector. Segundo explicou o edil nunha comparecencia anterior, Raxoi agarda ter o visto bo definitivo do Ministerio de Vivenda á declaración no mes de xullo.
Elaboración de informes
Ademais de contribuir a mellorar o coñecemento dos dereitos e deberes de caseiros e inquilinos, este servizo servirá ademais para crear un sistema de rexistro e seguimento das consultas que permitirá elaborar informes trimestrais e un informe anual sobre a situación do mercado de alugueiro residencial en Santiago, cunha finalidade estatística.
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