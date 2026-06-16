Las claves del hallazgo de un cadáver en una huerta de la rúa das Hortas: todo apunta a que se trata de Emilia Recarey

El hallazgo este lunes de un cadáver en una huerta de la rúa das Hortas, en Santiago, ha centrado la atención de vecinos e investigadores después de que, apenas 24 horas antes, se denunciara la desaparición de Emilia Recarey Traba, una mujer de 78 años de la que no se tenían noticias desde el pasado jueves y que reside en la mencionada calle.

Aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente la identidad del cuerpo y será la autopsia la que determine este extremo, diversas circunstancias hacen que todas las hipótesis apunten a que podría tratarse de la septuagenaria afincada en Compostela.

Estas son las principales claves del caso hasta el momento:

1. La desaparición se remonta al jueves

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, la alarma saltó el pasado jueves 11 de junio, cuando Emilia no acudió a una cita habitual que mantenía con una vecina con la que solía salir a caminar por las tardes.

Fuentes del entorno consultadas por este diario indican además que aquella jornada tampoco regresó a dormir a su domicilio, por lo que desde ese momento dejó de ser vista por las personas de su círculo más cercano.

2. La denuncia no se presentó hasta el domingo

Pese a que no se tenían noticias de ella desde el jueves, la desaparición fue denunciada oficialmente el domingo 14 de junio en la comisaría en Santiago de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después de la presentación de la denuncia, se produjo el hallazgo del cadáver que ahora investigan los agentes.

Entrada de la sede provisional de la Comisaría de Santiago en el número 9 de la rúa Feliciano Barrera / Javier Rosende Novo

3. Personas próximas apuntan a episodios recientes de desorientación

Una conocida de Emilia explicó a este diario que en los últimos tiempos había sufrido algunos episodios de desorientación, aunque precisó que no le constaba que padeciese ninguna enfermedad diagnosticada. "Últimamente se desorientaba", relató esta persona, que conocía bien a la desaparecida.

4. El cadáver apareció en una huerta de la rúa das Hortas

Fuentes policiales confirmaron durante la tarde del lunes a EL CORREO GALLEGO el hallazgo de un cadáver en la rúa das Hortas. Aunque en ese momento no podían confirmar oficialmente la identidad de la persona fallecida, reconocieron que todos los indicios apuntaban a que podría corresponderse con la mujer desaparecida.

Por su parte, un testigo que presenció el trabajo de los investigadores situó la actuación policial en el número 7 de la rúa das Hortas.

5. La finca donde apareció el cuerpo pertenece al matrimonio

Vecinos de la zona señalaron a este diario que tanto el inmueble número 7 de la rúa das Hortas, donde fue localizado el cadáver, como el número 9 de la misma calle son propiedades de Emilia y de su marido.

Este dato resulta especialmente relevante para comprender el contexto de la investigación y las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

6. El matrimonio haría vida en viviendas distintas

Otra de las informaciones recabadas por EL CORREO GALLEGO apunta a que Emilia hacía vida habitualmente en el número 7 de la calle, mientras que su marido la hacia en el inmueble ubicado en el número 9.

Esta circunstancia podría explicar que la ausencia de la mujer no fuese detectada de forma inmediata y que transcurrieran varios días antes de formalizarse la denuncia por desaparición.

De todos modos, conocidos del matrimonio comentan que durante este lunes pudieron hablar con el marido de Emilia, quien explicó que había buscado a su mujer en la huerta del número 7 sin llegar a encontrarla.

Inmueble número 7 de la rúa das Hortas, donde según los vecinos trabajaban este lunes efectivos de la Policía Nacional / El Correo Gallego

7. A la espera de la autopsia

Durante la jornada de este martes, fuentes no oficiales señalaron que las características físicas de los restos encontrados coincidirían con las de la mujer cuya imagen figuraba en los carteles difundidos tras su desaparición.

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Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del cadáver. Será la autopsia y las diligencias de identificación practicadas por los investigadores las que determinen de forma definitiva si los restos hallados corresponden a Emilia Recarey Traba. Hasta entonces, la investigación permanece abierta y todas las hipótesis continúan supeditadas a los resultados de las pruebas forenses.