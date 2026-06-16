Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoO Son do CamiñoUnión de ArtesanosRúa das HortasDebut España
instagram

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Las claves del hallazgo de un cadáver en una huerta de la rúa das Hortas: todo apunta a que se trata de Emilia Recarey

La denuncia por su desaparición el jueves, los problemas recientes de desorientación y el hallazgo del cuerpo en una finca de su propiedad marcan una investigación que aún espera la confirmación forense de la identidad de la víctima

Los inmuebles número 7 y 9 de la rúa das Hortas, propiedad de Emilia y su marido

Los inmuebles número 7 y 9 de la rúa das Hortas, propiedad de Emilia y su marido / Maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Suárez

Santiago de Compostela

El hallazgo este lunes de un cadáver en una huerta de la rúa das Hortas, en Santiago, ha centrado la atención de vecinos e investigadores después de que, apenas 24 horas antes, se denunciara la desaparición de Emilia Recarey Traba, una mujer de 78 años de la que no se tenían noticias desde el pasado jueves y que reside en la mencionada calle.

Aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente la identidad del cuerpo y será la autopsia la que determine este extremo, diversas circunstancias hacen que todas las hipótesis apunten a que podría tratarse de la septuagenaria afincada en Compostela.

Estas son las principales claves del caso hasta el momento:

1. La desaparición se remonta al jueves

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, la alarma saltó el pasado jueves 11 de junio, cuando Emilia no acudió a una cita habitual que mantenía con una vecina con la que solía salir a caminar por las tardes.

Fuentes del entorno consultadas por este diario indican además que aquella jornada tampoco regresó a dormir a su domicilio, por lo que desde ese momento dejó de ser vista por las personas de su círculo más cercano.

2. La denuncia no se presentó hasta el domingo

Pese a que no se tenían noticias de ella desde el jueves, la desaparición fue denunciada oficialmente el domingo 14 de junio en la comisaría en Santiago de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después de la presentación de la denuncia, se produjo el hallazgo del cadáver que ahora investigan los agentes.

Entrada de la sede provisional de la Comisaría de Santiago en el número 9 de la rúa Feliciano Barrera

Entrada de la sede provisional de la Comisaría de Santiago en el número 9 de la rúa Feliciano Barrera / Javier Rosende Novo

3. Personas próximas apuntan a episodios recientes de desorientación

Una conocida de Emilia explicó a este diario que en los últimos tiempos había sufrido algunos episodios de desorientación, aunque precisó que no le constaba que padeciese ninguna enfermedad diagnosticada. "Últimamente se desorientaba", relató esta persona, que conocía bien a la desaparecida.

4. El cadáver apareció en una huerta de la rúa das Hortas

Fuentes policiales confirmaron durante la tarde del lunes a EL CORREO GALLEGO el hallazgo de un cadáver en la rúa das Hortas. Aunque en ese momento no podían confirmar oficialmente la identidad de la persona fallecida, reconocieron que todos los indicios apuntaban a que podría corresponderse con la mujer desaparecida.

Por su parte, un testigo que presenció el trabajo de los investigadores situó la actuación policial en el número 7 de la rúa das Hortas.

5. La finca donde apareció el cuerpo pertenece al matrimonio

Vecinos de la zona señalaron a este diario que tanto el inmueble número 7 de la rúa das Hortas, donde fue localizado el cadáver, como el número 9 de la misma calle son propiedades de Emilia y de su marido.

Este dato resulta especialmente relevante para comprender el contexto de la investigación y las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

6. El matrimonio haría vida en viviendas distintas

Otra de las informaciones recabadas por EL CORREO GALLEGO apunta a que Emilia hacía vida habitualmente en el número 7 de la calle, mientras que su marido la hacia en el inmueble ubicado en el número 9.

Esta circunstancia podría explicar que la ausencia de la mujer no fuese detectada de forma inmediata y que transcurrieran varios días antes de formalizarse la denuncia por desaparición.

De todos modos, conocidos del matrimonio comentan que durante este lunes pudieron hablar con el marido de Emilia, quien explicó que había buscado a su mujer en la huerta del número 7 sin llegar a encontrarla.

Inmueble número 7 de la rúa das Hortas, donde según los vecinos suele residir el marido de Emilia Recarey

Inmueble número 7 de la rúa das Hortas, donde según los vecinos trabajaban este lunes efectivos de la Policía Nacional / El Correo Gallego

7. A la espera de la autopsia

Durante la jornada de este martes, fuentes no oficiales señalaron que las características físicas de los restos encontrados coincidirían con las de la mujer cuya imagen figuraba en los carteles difundidos tras su desaparición.

Noticias relacionadas

Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del cadáver. Será la autopsia y las diligencias de identificación practicadas por los investigadores las que determinen de forma definitiva si los restos hallados corresponden a Emilia Recarey Traba. Hasta entonces, la investigación permanece abierta y todas las hipótesis continúan supeditadas a los resultados de las pruebas forenses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
  2. La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
  3. El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
  4. Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
  5. Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
  6. Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
  7. Crónica social compostelana | Reunión de cuatro generaciones de la familia Rúa
  8. La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado

Las claves del hallazgo de un cadáver en una huerta de la rúa das Hortas: todo apunta a que se trata de Emilia Recarey

Las claves del hallazgo de un cadáver en una huerta de la rúa das Hortas: todo apunta a que se trata de Emilia Recarey

Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves

Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves

ADIF iniciará este verano la construcción del nuevo parking que duplicará las plazas en la Intermodal

ADIF iniciará este verano la construcción del nuevo parking que duplicará las plazas en la Intermodal

Os feitos históricos máis importantes de Compostela según este profesor do IES Rosalía de Castro

Alvarellos seduce Madrid: a editorial compostelá atraeu a máis de mil lectores

Conxo honra la memoria de Moncho Cascarilla y del árbol talado que marcó a varias generaciones

Conxo honra la memoria de Moncho Cascarilla y del árbol talado que marcó a varias generaciones

El festival O Son do Camiño de Santiago, en diez cifras

El festival O Son do Camiño de Santiago, en diez cifras

La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 34 pisos en Santa Marta

La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 34 pisos en Santa Marta
Tracking Pixel Contents