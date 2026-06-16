El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos

La Unión de Artesanos, mutualidad con 7.000 asociados situada en el número 9-11 de la Rúa Xeneral Pardiñas, ha recibido una notificación este mes por parte del Concello de Santiago en la que se ordena el cierre de sus oficinas por carecer de título habilitante municipal para la actividad que desarrolla. El presidente de la entidad, Roberto Barcia, cree que la decisión supone una "cacería" al relacionarla con el conflicto que mantiene abierto con la comunidad de propietarios del edificio para dotar a las oficinas de acceso al ascensor.

Ante la carencia de licencia, Urbanismo inició un expediente de reposición de la legalidad, a través del que establece como medida cautelar la suspensión de la actividad. Además, advierte de que en caso de incumplimiento, podrá proceder a la ejecución forzosa de la orden, mediante la imposición de multas coercitivas o mediante precinto. A principios de 2025, Raxoi declaró la ineficacia de la comunicación previa para obtener el título habilitante en la categoría que indicaba la mutualidad por problemas de accesibilidad, una resolución recurrida en los tribunales.

Precisamente en esta materia, la Unión de Artesanos mantiene un conflicto con el resto de propietarios del inmueble por su negativa a darles acceso al ascensor. El Concello avaló también el año pasado la opción que defiende la mutualidad para solucionar el problema de accesibilidad, pero por ahora no ha habido avances al respecto. En su momento, la coincidencia de fechas fue calificada por Barcia como una "represalia" por su beligerancia en el asunto del ascensor. Desde Urbanismo señalaron que abordaron la situación del edficio "globalmente", resolviendo de manera "coordinada" ambos expedientes.

Dos categorías de uso

La normativa distingue dos categorías de uso en el caso de las oficinas, cuya pertenencia a una u otra depende de la afluencia de personas. El problema de accesibilidad de la sede de la Unión de Artesanos le impediría encajar en la primera, pero podría hacerlo en la segunda. Raxoi instó también en su día a acometer los "axustes" necesarios para conseguir este tipo de licencia, mientras que Barcia confirma que la entidad ya ha realizado la comunicación previa para ello.

En un escrito enviado a sus asociados, el presidente estima que Raxoi "pretende solventar el problema de la ejecución de las obras de accesibilidad acordando el cierre de nuestras oficinas", indicando que la ley ampara su postura en esta situación "surrealista". Además, sostiene que muchos otras entidades se encuentran en situación similar y se pregunta si el Concello va a actuar de la misma manera en esos casos.

Atención telemática

Tras solicitar la suspensión de la medida cautelar de cierre, indican a los afiliados que seguirán atendiéndoles en su sede, aunque les recomiendan utilizar vías telemáticas, o bien que se acerquen al punto de atención al asegurado del que disponen en el Centro Médico Compostela, en la Rúa do Hórreo. En cualquier caso, la Unión de Artesanos considera un "agravio" la resolución adoptada por Raxoi.