Conxo honra la memoria de Moncho Cascarilla y del árbol talado que marcó a varias generaciones

El campo de A Merced de Conxo se convirtió este fin de semana en escenario de uno de esos encuentros en los que la memoria colectiva se impone al paso del tiempo. Bajo un sol de justicia, decenas de vecinos, familiares y antiguos colaboradores del club participaron en el homenaje organizado en recuerdo del histórico árbol plantado por Ramón Sanmartín, conocido popularmente como Moncho Cascarilla, y que fue talado recientemente sin previo aviso.

La desaparición del ejemplar provocó un profundo malestar entre numerosas personas vinculadas a la construcción de las instalaciones deportivas de A Merced a comienzos de los años noventa. Para muchos de ellos, el árbol representaba mucho más que un elemento paisajístico: era un símbolo del esfuerzo colectivo y de una etapa fundamental en la historia social y deportiva de Conxo.

Así fue el acto para honrar la memoria de Moncho Cascarilla y del árbol talado en el campo de A Merced / C.S. // Cedidas

De esa preocupación nació la Organización para la Recuperación de la Memoria Histórica del Árbol del Campo de A Merced de Conxo, un colectivo formado por vecinos y antiguos colaboradores del club con el objetivo de preservar el recuerdo del emblemático ejemplar y reivindicar su significado.

Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra Delfín Guldrís Boquete "Fino", autor de la reproducción del árbol que presidió el homenaje. Junto a él forman parte de la organización José Antonio Quintas Sixto "Yosi", Santiago Mato, José Iglesias Otero y Enrique Fernández Otero "Quico", todos ellos estrechamente vinculados a la historia del club y a la vida comunitaria de Conxo.

El acto comenzó a las cinco de la tarde con la bendición de la reproducción artística por parte del párroco de Santa María de Conxo, fray Tomás García. A continuación tomó la palabra el propio Delfín Guldrís, quien recordó la figura de Moncho Cascarilla y destacó la contribución de las muchas personas que hicieron posible el crecimiento y consolidación del Club Deportivo Conxo a lo largo de las últimas décadas.

Momento de la intervención este sábado de Delfín Guldrís "Fino", autor de la estatua y amigo íntimo de Ramón Sanmartín / Concello de Santiago

Posteriormente, intervino Iván Sanmartín, hijo del homenajeado, que puso de manifiesto el profundo valor sentimental que el árbol tenía para la familia y para quienes compartieron con su padre años de trabajo, compromiso y dedicación al deporte de base del barrio.

Tras las intervenciones, los asistentes compartieron unos pinchos en un ambiente de convivencia y recuerdo. El acto finalizó con una fotografía de familia en la que participaron la viuda de Ramón Sanmartín, Lola, sus hijos, hijas y nietos. Entre ellos se encontraban Ramón Sanmartín, exjugador del Vista Alegre, la SD Compostela y el FC Barcelona, e Iván Sanmartín, destacado ejecutivo del atletismo gallego.

Carpas habilitadas desde el Concello de Santiago para los asistentes al acto de este sábado en las instalaciones del campo de fútbol de A Merced / Concello de Santiago

Un árbol convertido en símbolo

El homenaje llega siete meses después de que saliese a la luz la tala del árbol, un hecho provocó la indignación entre los precursores del campo de A Merced. Uno de los rostros más visibles de esa protesta fue Fino, amigo íntimo de Moncho Cascarilla y uno de los hombres que participó en la construcción del campo. Cuando se conoció la tala llegó a afirmar que sentía que le habían "enterrado a un amigo dos veces", unas palabras que reflejaban el vínculo emocional existente entre el árbol y quienes levantaron las instalaciones prácticamente desde la nada.

Más allá de su valor ornamental, el ejemplar formaba parte de la memoria colectiva de Conxo. Plantado por Ramón Sanmartín, se había convertido con el paso de los años en un símbolo del club estrechamente ligado a quienes contribuyeron a levantar las instalaciones de A Merced. La conmoción provocada por su tala impulsó la organización de este homenaje, que reunió a vecinos, familiares y antiguos colaboradores del club con un objetivo común: preservar el recuerdo de un referente sentimental para varias generaciones y rendir tributo a la figura de Moncho Cascarilla, cuyo legado sigue muy presente en Conxo.