El emotivo homenaje de Óscar Ínsua a su madre un mes después de su fallecimiento conmueve a Santiago

La música compostelana se ha volcado en las últimas horas con Óscar Ínsua, conocido guitarrista y compositor de Santiago que trabaja desde hace dos décadas en la tienda de instrumentos musicales Estudio 54, tras la publicación de un emotivo mensaje dedicado a su madre, Carmen Ínsua, fallecida hace un mes a los 85 años.

A través de las redes sociales de Estudio 54, Ínsua ha compartido un texto profundamente personal en el que repasa la vida de su madre, marcada por la adversidad y la fortaleza. "Hoy hace un mes que falleció mi madre, 85 años y una vida de libro", comienza el músico compostelano una publicación acompañada por varias fotografías familiares.

En su relato recuerda cómo Carmen Ínsua sacó adelante sola a sus hijos tras ser abandonada por su marido y cómo también tuvo que afrontar la muerte de uno de ellos, el hermano de Óscar, fallecido a los 36 años. "No creo que haya nada peor que eso", afirma.

El músico también describe el difícil último año de vida de su madre, marcado por la demencia. "Ni a mis peores enemigos le deseo pasar por ello", escribe, agradeciendo además el apoyo recibido por familiares, amigos y conocidos durante este tiempo.

Más allá de las dificultades, el homenaje está lleno de recuerdos cariñosos y anécdotas que dibujan la personalidad de Carmen Ínsua. Óscar la define como una mujer "muy inteligente y con los ovarios muy bien puestos", capaz de afrontar con entereza los golpes de la vida.

Entre los detalles que más han llamado la atención figura su vinculación con figuras históricas de la música. Según relata su hijo, trabajó en París durante los años sesenta y llegó a hacerlo para la soprano Montserrat Caballé y para el guitarrista Andrés Segovia.

El texto concluye con una de las escenas más simpáticas de la convivencia familiar. Aficionado desde joven al rock duro y al metal extremo, Ínsua recuerda cómo su madre pasaba delante de su habitación mientras escuchaba death metal y le soltaba una frase que todavía hoy le arranca una sonrisa: "Eso no es cantar ni es nada".

Imagen de la tienda de instrumentos musicales Estudio 54, ubicada en la rúa de Gómez Ulla / Cedida

Multitud de mensajes de apoyo

La publicación ha acumulado numerosas reacciones y mensajes de apoyo de músicos, clientes, amigos y vecinos de Santiago, muchos de ellos destacando tanto la figura de Carmen Ínsua como el cariño con el que su hijo ha querido despedirla públicamente.

"Valga este texto para rendir tributo a Carmen Ínsua, mi madre", escribe el guitarrista compostelano en un mensaje que ha trascendido el ámbito familiar para convertirse en uno de los homenajes más compartidos y comentados de las últimas horas entre la comunidad musical de Santiago.