El festival O Son do Camiño de Santiago, en 10 cifras

En esta edición del festival O Son do Camiño 2026 ya en marcha a la espera de que suena la música trabajan 1.300 personas, y agotados los abonos para esta cita en Santiago, aún hay entradas para el jueves 18 de junio (87 €) y el sábado 19 (67 €) con ‘sold out’ para la jornada el viernes 19 (día de Linkin Park). Y este martes abre la ‘pre-pulseración’ en El Corte Inglés para la cita estrella de la agenda musical de Santiago y Galicia en el presente mes de junio.

Según fuentes de la organización, más del 40% del público que acuda al festival lo hará desde de fuera de Galicia, lo que revela su impacto en el mundo del turismo, de hecho, los hoteles de Santiago ya lo notan.

Por cierto, la previsión de Meteogalicia da solo el 5 % de probabilidades de lluvia para las tres jornadas del festival compostelano.

1_Maratón de 47 actuaciones

El festival O Son do Camiño 2026 ofrece 43 propuestas en tres jornadas (47 en 2025). Este jueves 18 de junio hay 8 conciertos y seis sesiones de dj: Katy Perry, Dani Martín, Carlos Ares, Leire Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo, Habló Pablo, Aida Blanco, Bárbara Lago, Dj Gigola, Héctor Oaks, MCR-T y Supergloss; el viernes 19, igual (8 + 6): Linkin Park, Biffy Clyro, Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Betroots Dj Set, D.Valentino, Corella, Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova, y el sábado 20, 10 y 5: Dj Snake, Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, MVRK, Dorian, Carlangas, Ortiga, Sarria, ego Martín, Li/Lu, Patrick Mason b2b Haai, Perel y Tout Sander. Abre el maratón Habló Pablo el jueves (17 h.) y lo sella Dj Snake, el domingo (02:15 h.).

2_¿De nuevo más de 40.000 personas por día?

A falta de saber como irán las cosas este año, el festival O Son do Camiño reunió a 125.000 personas en 2025, según datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM), ocupando el puesto 14 del Top 15 dentro del ranking de los festivales. Le superó en Galicia el Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), el otro gran evento del mapa gallego de festivales, con 141.000 pero con la diferencia de que la cita lucense reparte ese volumen entre cuatro jornadas en vez de tres, así que el promedio diario del evento compostelano es mayor, según datos de la APM.

3_Katy Perry: 87,7 millones de oyentes al mes (Spotify)

La estadounidense Katy Perry, que abre su gira estival de festivales en Compostela, es la estrella de la programación de conciertos del jueves 18 de junio tras actuar en la apertura del Mundial de Fútbol en EEUU. Suma 87,7 millones de oyentes al mes en Spotify, seguida en ese top, sin salir del O Son do Camiño, por sus paisanos Linkin Park (56,4 mill.), el franco-argelino Dj Snake (50 mill.), el dj neerlandés Afrojack (28,5 mill.), la madrileña Lola Índigo (5,8 mill), el gallego Sen Senra (2,4 mill.), el madrileño Dani Martín (2,1 mill.), el levantino Guitarricadelafuente (1,8 mill.) y los escoceses Biffy Clyro (1,4 mill.)

Arriba, Katy Perry. Abajo, Dani Martín y Linkin Park. / Cedidas

4_Una madrileña que junta a 103.000 personas en tres días

La madrileña Lola Índigo ocupó en 2025 el séptimo lugar del Top 10 de las cifras récord para la música en vivo en España, al sumar en tres conciertos un total de 109.253 asistentes, según el Anuario de la Música en Vivo presentado la pasada primavera. Lola Índigo hizo esa minigira de estadios llamada "La Bruja, La Niña y El Dragón" en Barcelona (Lluís Companys), Madrid (Riyadh Air Metropolitano) y Sevilla (La Cartuja).

5_Decena de artistas gallegos

La nómina de artistas de Galicia incluye a una decena de protagonistas como el lucense Habló Pablo, los compostelanos Carlangas y Ortiga, el coruñés Carlos Ares, Sen Senra (de Forcarei, Pontevedra), Michenlo (de Valga), la dj coruñesa Bárbara Lago, y los djs herculinos Caste y Tout Sanders.

6_Hasta 33 horas de música

Hay tres escenarios previstos en el auditorio Monte do Gozo dentro de esta nueva edición del O Son do Camiño y se llaman: Xacobeo, Estrella Galicia y Son Electrónico (Repsol) para albergar hasta 33 horas de música, 11 por día, desde 17 horas a 04 h. en cada jornada.

7_‘Pre-pulseración’: 3 días

O Son Do Camiño abre este martes la "pre-pulseración" en los espacios de El Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña, que sigue mañana miércoles. En ambas jornadas de 12 h. a 20 horas. Además. el miércoles 17 de junio, El Corte Inglés de Santiago acoge una activación especial con la actuación de DJ Caste, uno de los artistas del cartel del festival, un showcase de 18:30 a 19:30 horas en el espacio de Moda Joven (planta baja).

Otro plano de asistentes de una edición precedente del festival compostelano O Son do Camiño. / Antonio Hernández - Jesús Prieto

8_1.400 bonificaciones

En el recinto se paga con pulsera Cashlees, que se puede recargar con tarjeta bancaria o efectivo, y Abanca ofrece 1.400 bonificaciones previas de hasta 25 euros para personas usuarias de Visa Abanca.

9_Entradas desde 67 euros

Se han agotado las entradas del O Son do Camiño para el viernes 19 de junio, pero quedan para el jueves a 87 euros y para el sábado (a 67 €), si bien en las redes sociales abundan los abonos en oferta de muy distintos perfiles particulares, canales no oficiales y, por tanto, con riesgo.

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10_De 2018 a 2027

El festival, creado en 2018, está vendiendo sus entradas a menor ritmo que en 2025. Tiene el respaldo de la Xunta de Galicia dentro del proyecto Galicia Calidade y del programa Xacobeo 2027, y de cara a ese próximo año se prevé una edición especial. El tiempo dirá.