El joven de O Pino que llega pisando fuerte con su reguetón en gallego: “Gustaríame poder tocar algún día no Son do Camiño”

Si decimos que Samuel Suárez Fernández (Santiago, 2003) acaba de publicar su primer EP, es muy probable que no sepas de quién estamos hablando. La cosa cambia si en su lugar nombramos a LiL $am.

Detrás de ese nombre artístico está un joven de 23 años de O Pino que compagina su trabajo como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Santiago con un prometedor proyecto musical que llega para irrumpir con fuerza en una escena musical gallega que está viviendo uno de sus mejores momentos.

“Empecei desde pequeniño, con 7 ou 8 anos xa me gustaba moito rapear e ver vídeos de xente que o facía”, recuerda sus inicios. Aquella afición acabó convirtiéndose en una pasión que hoy toma forma en JALIZA MIX, un trabajo en el que mezcla reguetón y sonidos electrolatinos con un una idea muy clara: hacerse un nombre en la industria musical. Y por el momento, no le va nada mal: ya acumula 25,6 mil oyentes mensuales en Spotify y su gran éxito A 100 ha superado la barrera de las 200.000 reproduciones.

La apuesta por el reguetón en gallego

Actualmente, la vida de LiL $am transcurre entre Lavacolla y la música, a la que no se dedica de forma exclusiva. Al menos, por ahora.

“Ao final hai que buscarse a vida e coa música soa non dá para vivir”, admite con naturalidad a EL CORREO GALLEGO. Como tantos otros artistas emergentes, compagina su proyecto musical con un empleo que le permita seguir apostando por su sueño.

Con todo, tiene claro cuál es su objetivo. “Quero que a xente coñeza o bonito e o bailongo que pode ser o galego”, explica. Porque si hay algo define su propuesta es precisamente la intención de llevar el gallego a la pista de baile. Y en Jaliza Mix no lo hace solo: el EP de cinco canciones cuenta con colaboraciones con Dkprichos, Silee, C Mirazo o el DJ compostelano Kike Varela.

La decisión de cantar en gallego no fue casual. Preguntado al respecto, Samuel asegura que empezó a planteárselo cuando vio que cada vez había más artistas haciéndolo, aunque detectó un vacío dentro de la escena urbana.

“Chegou un punto no que xa empezaba a haber cantantes con cancións moi chulas en galego e pensei que faltaba o meu estilo, o reguetón, que é o que máis me gusta. Daquela case ninguén o facía e dixen: vou aportar o meu gran de area”, recuerda.

Aquella apuesta resultó ser un acierto inesperado. Su primera canción en gallego, A 100, publicada en mayo de 2025, superó las 50.000 reproducciones en apenas unas semanas. “Non sabía a repercusión que ía ter. Cando vin as cifras pensei: igual aquí hai algo”, confiesa.

Una propuesta vibrante

Mientras otros artistas apuestan por letras más profundas, LiL $am tiene claro cuál quiere que sea su papel. “Eu intento facer algo para que a xente se poña alegre, letras para saír de festa. Se alguén está pasando un mal momento, que me escoite porque o vou poñer feliz”, explica.

Con todo, no cierra puertas a otros estilos y, según reconoce, no descarta en un futuro explorar otras temáticas y registros más personales. “Xa haberá tempo para facer letras máis profundas. De momento a idea é esta”, afirma.

Su primer EP refleja precisamente esa filosofía: canciones pensadas para bailar, disfrutar y desconectar. Una propuesta vibrante y fresca que nace con la vocación de romper barreras y de situar al gallego en el centro.

LiL $am durante su actuación en el Ulla Fest / CEDIDA

El sueño de tocar en O Son do Camiño

A pesar de la buena acogida de sus primeros temas, el joven artista prefiere mantener los pies en el suelo y pensar a corto plazo. “Non me gusta pensar a longo prazo, prefiro ir pouco a pouco e ver ata onde pode chegar isto”, señala.

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Eso sí, cuando se le pregunta por un objetivo concreto, no tarda en aparecer un escenario en el que le encantaría tocar. “Non vou dicir encher estadios”, bromea, “pero gustaríame ser un referente aquí en Galicia e poder tocar algún día no Son do Camiño. Vivo aquí e sería algo moi especial para min”, finaliza.