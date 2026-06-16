Luz verde a un parque infantil na antiga estación de Berdía
Redacción
A xunta de goberno do Concello de Santiago aprobou onte o expediente para licitar a construción dun parque infantil e biosaudable na antiga estación de Berdía. Esta actuación, incluída no POS 2025, ten un orzamento base de 150.000 euros (IVE incluído) e dotará a zona dunha área de xogos infantís de 269 m2 e outra de exercicios biosaudables de 275,89 m2, ademais de arranxar 89,08 m2 de senda peonil.
Por outra banda, o goberno local acordou solicitarlle unha axuda á Deputación Provincial da Coruña por importe de 240.000 euros para o proxecto singular de turismo sustentable Compostela Única, que ten un orzamento total de 300.000 euros. A proposta artéllase arredor de tres eixos principais: cultural, de natureza e gastronómico.
Tamén se aprobaron as bases da convocatoria de subvencións para o fomento do deporte federado, cunha contía de 330.000 euros, e das axudas individuais para o uso do servizo de taxi para as persoas con dificultades de mobilidade, dotada con 15.000 €.
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