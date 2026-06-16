Nueva conexión entre Lavacolla y Baleares: Vueling estrena su ruta Santiago-Ibiza

Nueva conexión entre Lavacolla y Baleares. Vueling ha estrenado este martes su ruta entre Santiago de Compostela e Ibiza y que también opera la compañía Ryanair. El vuelo VY3600 ha aterrizado este martes por la tarde en el Aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro a las 16:17 horas, dando comienzo oficial a esta nueva conexión entre Galicia y Baleares.

La ruta dispondrá de tres frecuencias semanales -los martes, jueves y domingos- hasta el 13 de septiembre de este año, reforzando la conectividad nacional de la aerolínea perteneciente al grupo IAG, y ampliando las opciones de viaje entre ambas regiones.

Este verano, Vueling conecta Santiago con Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Norte, Fuerteventura), Baleares (Ibiza y Mallorca), Málaga, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Jerez, Ámsterdam, Londres, París-Orly, Marrakech y Zúrich. Además, la aerolínea también contará con una nueva ruta directa a Valencia a partir del 15 de septiembre y durante la temporada de invierno.

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En cuanto a Londres, Santiago mantendrá este invierno su conexión diaria, pero con un cambio relevante para los viajeros. Vueling dejará de operar la ruta desde Lavacolla al aeropuerto de Heathrow, el principal hub internacional británico, y concentrará las siete frecuencias semanales en Gatwick, manteniendo el mismo número de vuelos y plazas hacia la capital del Reino Unido.