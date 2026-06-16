Nueva conexión entre Lavacolla y Baleares: Vueling estrena su ruta Santiago-Ibiza
Dispondrá de tres frecuencias semanales -los martes, jueves y domingos- hasta el 13 de septiembre de 2026
Nueva conexión entre Lavacolla y Baleares. Vueling ha estrenado este martes su ruta entre Santiago de Compostela e Ibiza y que también opera la compañía Ryanair. El vuelo VY3600 ha aterrizado este martes por la tarde en el Aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro a las 16:17 horas, dando comienzo oficial a esta nueva conexión entre Galicia y Baleares.
La ruta dispondrá de tres frecuencias semanales -los martes, jueves y domingos- hasta el 13 de septiembre de este año, reforzando la conectividad nacional de la aerolínea perteneciente al grupo IAG, y ampliando las opciones de viaje entre ambas regiones.
Este verano, Vueling conecta Santiago con Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Norte, Fuerteventura), Baleares (Ibiza y Mallorca), Málaga, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Jerez, Ámsterdam, Londres, París-Orly, Marrakech y Zúrich. Además, la aerolínea también contará con una nueva ruta directa a Valencia a partir del 15 de septiembre y durante la temporada de invierno.
En cuanto a Londres, Santiago mantendrá este invierno su conexión diaria, pero con un cambio relevante para los viajeros. Vueling dejará de operar la ruta desde Lavacolla al aeropuerto de Heathrow, el principal hub internacional británico, y concentrará las siete frecuencias semanales en Gatwick, manteniendo el mismo número de vuelos y plazas hacia la capital del Reino Unido.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- Crónica social compostelana | Reunión de cuatro generaciones de la familia Rúa
- La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado