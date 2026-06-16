La promoción de Magisterio de 1976 vuelve a la USC medio siglo después: "Viñeron antigos alumnos desde Madrid e Cádiz"

Medio siglo después de finalizar sus estudios, antiguos alumnos y alumnas de Magisterio de la Universidade de Santiago (USC) volvieron a encontrarse para celebrar las bodas de oro de una promoción que marcó una época. Los diplomados que cursaron sus estudios entre 1973 y 1976 participaron este sábado en un acto institucional celebrado en la Facultade de Ciencias da Educación, en el Campus Norte.

La celebración estuvo presidida por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y contó también con la presencia de la decana de la Facultade de Ciencias da Educación, Mar Lorenzo, y de la presidenta de AlumniUSC, Eva López.

Para Agustín Pena, uno de los antiguos alumnos, el acto tuvo un significado especial. "Foi un acto moi emotivo", resume. De hecho, uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el cambio experimentado por la universidad en estas cinco décadas. "Que estiveran tres autoridades académicas mulleres foi o mellor. A reitora aínda non nacera cando rematamos estes estudos", comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Más de un centenar de estudiantes finalizaron entonces sus estudios de Magisterio, aunque en esta ocasión lograron reunirse una veintena. Algunos se desplazaron desde distintos puntos de España para participar en la celebración. "Houbo un compañeiro que veu desde Madrid e outra desde Cádiz. Houbo moita xente que non conseguimos localizar e tamén persoas que non puideron vir", explica Pena.

Tras el acto académico, los asistentes compartieron una comida en el Hotel Monumento San Francisco y, ya por la tarde, realizaron una fotografía de grupo junto al Recanto da Saudade, en el Campus Sur, antes de recorrer la Alameda.

Orla de Magisterio de la promoción 1973- 1976 de Magisterio de la USC. / Cedida

"En Galicia había poucas prazas e moitos compañeiros marcharon ao sur do país"

La promoción homenajeada vivió además una etapa de cambios en la formación del profesorado. Los estudios comenzaron en la antigua Escola Normal de Maxisterio, situada en el Burgo das Nacións, aunque a mediados del segundo curso fueron trasladados a las instalaciones de Xoán XXIII, donde actualmente se encuentra la Facultade de Ciencias da Educación.

Pena recuerda también el proceso de acceso a la profesión docente en aquella época. En 1976 era necesario superar unas oposiciones para ingresar en el cuerpo de Magisterio, salvo para quienes obtenían una nota media superior al ocho. "En Galicia había poucas prazas e moitos compañeiros marcharon ao sur do país, onde conseguiron destino e quedaron alí", señala.

Natural de Pontedeume, aunque afincado desde niño en Mugardos, pasó sus años universitarios residiendo en Santiago durante la semana y regresando a casa los fines de semana. Tras finalizar sus estudios, se dedicó durante más de un año a impartir clases particulares en su domicilio. En 1978 realizó el servicio militar en Almería, una etapa que recuerda con cierta singularidad por su condición de maestro. "Ao ser mestre tiña máis calidade que o resto de recrutas", comenta.

A su regreso, su trayectoria profesional tomó un rumbo diferente al de muchos de sus compañeros. Aunque había cursado Magisterio y se había presentado a las oposiciones, desarrolló toda su vida laboral como encargado de almacén en una empresa de acero inoxidable, puesto en el que permaneció hasta su jubilación. Además, desde 1998 forma parte de AlumniUSC, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidade de Santiago.

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Medio siglo después de aquella graduación, el reencuentro permitió recuperar recuerdos y compartir trayectorias vitales y comprobar cómo el paso del tiempo no ha borrado los lazos creados durante aquellos años de formación en Compostela.