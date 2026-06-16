Los socialistas de Santiago piden a Sanmartín una solución ante la huelga de limpieza y conserjería en los colegios

La edil socialista de Santiago, Marta Abal, exige al gobierno de Goretti Sanmartín que actúe de inmediato para garantizar el correcto funcionamiento de la conserjería y limpieza de los centros educativos públicos de la capital gallega, así como para evitar que el próximo curso comience con una huelga indefinida ante el conflicto laboral que afecta a dicho servicio.

Tras incidir en que tanto la alcaldesa como la concejala de Educación deben tomar "cartas no conflito", recordó que es un servicio “vital e esencial para o bo funcionamento dos colexios públicos”.

Advirtió de que “sen limpeza e sen conserxería non hai normalidade nos centros”, pero tampoco se puede “garantir a actividade diaria nas condicións que merecen o alumnado, as familias e o profesorado”, y consideró inaceptable que el gobierno local de Santiago intente situarse al margen de un problema que afecta directamente a la comunidad educativa.

Apuntó que “se as melloras laborais e salariais están recollidas nos pregos da licitación”, es al Concello a quien corresponde “esixir o seu cumprimento á empresa adxudicataria”, y criticó que “non vale mirar para outro lado nin presentar isto como un conflito alleo ao goberno municipal”, como entiende que está haciendo el de Sanmartín.

Cancelación de actividades extraescolares

Marta Abal aseguró que esta situación está provocando "a cancelación de actividades extraescolares organizadas polas ANPA”, lo que a su juicio "afecta directamente á conciliación das familias", y señaló que no es solo un problema laboral, puesto que repercute “no funcionamento diario dos centros e na vida cotiá de moitas familias”.

Puso en valor el trabajo que el personal de dicho servicio desarrolló durante la pandemia, donde "demostrou o seu papel imprescindible", al garantizar "a seguridade, a hixiene e o funcionamento dos centros nun momento especialmente difícil”.

Marta Abal apeló directamente a la alcaldesa y a su edil de Educación para solicitarles “que actúen xa para evitar que o curso 2026-2027 comece cunha folga indefinida”, e incidió en que "o Concello ten responsabilidade, ten capacidade de control e debe poñerse á fronte da solución” para resolver un conflicto que afecta a un servicio público esencial.