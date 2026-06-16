La USC entra en el top 10 de las universidades españolas por docencia, investigación y empleabilidad

La Universidade de Santiago se sitúa en el puesto 10 de las 71 universidades españolas (23 de ellas privadas) analizadas en el U-Ranking 2026, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), con una puntuación global de 85 puntos, por encima de la media del sistema universitario, situada en 69,5. La institución compostelana queda encuadrada en el grupo G2 y se mantiene como la mejor posicionada de Galicia.

Por dimensiones, la USC obtiene sus mejores resultados en inserción laboral, con 86 puntos, seguida de investigación e innovación, con 82, y docencia, con 76.

En la comparativa gallega, la Universidade de Vigo ocupa el puesto 14, con 81 puntos, y alcanza esa misma puntuación en inserción laboral, mientras que se queda en 75 tanto en docencia como en investigación e innovación. La Universidade da Coruña desciende hasta la posición 39, con una valoración global de 70 puntos: 72 en docencia, 57 en investigación y 81 en inserción laboral.

Las primeras posiciones del ranking general corresponden a la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entre los indicadores de docencia, la USC destaca por el peso del personal docente e investigador doctor, con un 96,8, y por la tasa de evaluación, que alcanza el 92,3. También obtiene una valoración de 75,6 en presupuesto por alumno, aunque presenta un resultado más bajo en porcentaje de estudiantes extranjeros, con 15,1.

En investigación e innovación, la institución compostelana logra algunas de sus mejores valoraciones en el porcentaje de estudiantes de doctorado, con 96,8, y en el peso de publicaciones en el primer cuartil, con 84,3. En cambio, baja en documentos científicos por PDI doctor, con 58,4.

En inserción laboral, la USC presenta una tasa media de afiliación de sus titulados con residencia habitual en España del 87,3%, por debajo de la media nacional, situada en el 90,6%. También queda por debajo del conjunto de universidades en base media de cotización, con 75,7 frente al 80,3 estatal.

Por ramas de conocimiento, la institución obtiene 88 puntos en Ingeniería y Arquitectura, 83 en Ciencias, 81 en Ciencias de la Salud, 79 en Artes y Humanidades y 78 en Ciencias Sociales y Jurídicas.

La Complutense, la que tiene más alumnos

En el U-Ranking Volumen, la USC baja al puesto 13, con 47 puntos, aunque se mantiene claramente por encima de la media de las universidades españolas, situada en 28,6. En esta clasificación, las tres primeras posiciones son para la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat de Barcelona y la Universidad de Granada.

El informe recoge que la Universidade de Santiago contaba en el curso 2024/2025 con 24.269 estudiantes, de los que 19.471 cursaban grados, 2.307 másteres y 2.491 doctorado. Además, disponía de 2.73 profesores y 1.224 trabajadores de administración y servicios.

En la comparación gallega, la Universidade de Vigo aparece en el puesto 24 del ranking de volumen, con 30 puntos, y la Universidade da Coruña en el 40, con 24. La primera tenía el curso pasado 17.756 estudiantes y la segunda, 16.988.

El U-Ranking 2026 sitúa a la Universidad Complutense de Madrid como la institución española con más alumnado, con 64.287 estudiantes, seguida por la Universitat de Barcelona y la Universitat de València. Estas tres universidades concentran el 9% del alumnado del sistema universitario español y aportan el 18% de su producción científica.