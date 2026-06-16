Verea apuesta por una red de cocinas propias en los colegios de Santiago

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, apuesta por crear una red de cocinas propias en los centros educativos de la ciudad, en las que se elabore la comida para el alumnado.

Su propuesta se enmarca dentro del paquete de medidas dirigido a las familias que la formación ha ido presentando en las últimas semanas, entre ellas la organización municipal de las actividades extraescolares, la parada familiar, la bolsa familiar zona azul, el programa de inmersión lingüística en Irlanda, la nueva red de campamentos de verano, el servicio municipal de canguro o la casa de las familias.

“Levamos semanas falando dunha idea moi simple: como construír un Santiago que pense máis nas familias e na vida real da xente”, aseguró este lunes Verea, quien consideró la alimentación escolar como una cuestión fundamental para miles de familias.

Comida de proximidad

Tras defender un modelo basado en la elaboración de comida en los propios colegios frente al sistema de transporte de menús desde unas instalaciones centralizadas, apuntó que “hai unha diferenza importante entre transportar comida nunha furgoneta e cociñar no propio colexio"; y añadió que "ten que ver coa proximidade, coa confianza e coa calidade do servizo”.

Lo que los populares plantean es arrancar una primera fase en Mestre Rodríguez Xixirei, Ramón Cabanillas y Lamas de Abade; tres colegios en los que se beneficiarían más de medio millar de niños de comer menús elaborados en sus propios centros.

Propuesta viable

Verea destacó que es una propuesta "seria, estudada e viable", formulada a partir de los informes técnicos municipales, y criticó que durante años se trasladase la idea de que las cocinas propias eran imposibles. “O que demostran os informes do Concello é precisamente todo o contrario: que hai espazos, que hai alternativas e que Santiago pode avanzar cara a un modelo máis próximo e de maior calidade”, recalcó.

Explicó en rueda de prensa que la idea es ampliar estas cocinas de forma progresiva al resto de centros educativos compostelanos, adaptando cada actuación a las necesidades de cada colegio, puesto que "non todos os centros necesitan a mesma resposta, pero si merecen a mesma ambición”.

Conciliación

Reivindicó también la necesidad de construir políticas públicas basadas en datos, informes y propuestas realistas, al entender que "gobernar unha cidade non é só ter ideas", sino que también es "estudar os informes, analizar os datos e facer propostas viables”.

Por último, afirmó que esta primera etapa de iniciativas de su partido centradas en las familias compostelanas ha permitido situar en el centro del debate público cuestiones como la conciliación, las oportunidades educativas, el acompañamiento a las familias o la alimentación escolar, y mostró su satisfacción convencido de que "unha cidade que pensa nas familias é unha cidade mellor para todos".