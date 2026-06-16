La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta

La Xunta de Galicia mantiene su apuesta por la vivienda pública como eje central de la actual legislatura, en una estrategia que tiene en Santiago su plan más ambicioso a través del Ensanche Norte, el nuevo barrio que se levantará en Mallou con más de 3.600 pisos para albergar a 8.000 vecinos. Sin embargo, de forma paralela a este macroproyecto, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas también promueve edificios en pequeñas bolsas de terreno que van habilitándose en la ciudad. En este caso, actuará en dos finca cedidas por el Ayuntamiento de Santiago el pasado mes de febrero en la zona sur y que albergarán las primeras viviendas públicas construidas con técnicas industrializadas.

Así lo aprobó este lunes el Consello da Xunta, que dio luz verde a la licitación de los contratos de redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de la misma para levantar un total de 34 viviendas públicas repartidas en dos edificios de 17 cada uno.

El importe concreto de la actuación son 7.029.189 euros, de los que 191.556 euros se destinan a la redacción, otros 114.459 euros son para la dirección y el grueso de la cuantía, 6.723.173, para la construcción de los dos edficios. Ambos inmuebles se construirán íntegramente con cargo a recursos propios de la Xunta y a través de la técnica industrializada, en la que parte de las estructuras se fabrican en empresas y talleres y se transportan después para su ensamblaje en su ubicación definitiva. Su principal ventaja es que reduce plazos.

Calle Syra Alonso

Las 34 viviendas se construirán en dos parcelas cedidas por el Concello de Santiago el pasado mes de febrero a la Xunta, que las había solicitado en 2024. Están situadas en la zona de Castro de Abaixo, en la calle Syra Alonso, dentro del barrio de Santa Marta, identificadas con los números 5 y 7. Ambas tienen 560 metros cuadrados, por lo que cada una ofrece espacio para un edificio de 17 viviendas.

Las parcelas se tasaron en más de 700.000 euros cada una y en la cesión, el gobierno dirigido por Goretti Sanmartín había puesto como condición la promoción de vivienda pública y su destino a alquiler accesible a través de precios promocionados.

La conselleira Allegue y la alcaldesa Sanmartín, en una obra de vivienda pública / Jesús Prieto

434 inmuebles públicos en marcha

El acuerdo del Consello presentado por Alfonso Rueda supone que la Xunta está desarrollando en la actualidad 434 viviendas de promoción pública en la capital gallega, incluyendo estas de Santa Marta. La mayoría están en suelo autonómico.

Son inmuebles que se suman al proyecto de interés autonómico (PIA) de Mallou, el famoso Ensanche Norte, que incluye la construcción en el horizonte de 2028 de 3.609 vivendas, el 80% de ellas con algún tipo de protección.

Con la licitación de este lunes en Santiago, la Xunta "sigue avanzando para duplicar el parque de vivienda pública en el periodo 2024-2028" para llegar a las 8.000 viviendas públicas y alcanzar las 10.000 en el año 2030.