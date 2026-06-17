Dos alumnos de la USC destacan en el congreso nacional de médicos de familia: “Queremos estudiantes presentes también en la vida científica y profesional”

Un grupo de cinco estudiantes de Medicina de la Universidade de Santiago, miembros de CoMeF (Comunidad Médica en Formación), participó este pasado fin de semana en el 32º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) , en Oviedo, donde la representación estudiantil compostelana tuvo una presencia destacada al ser la asociación con mayor representación.

Durante el congreso, Carlos López Vila, presidente de CoMeF y alumno de quinto curso de Medicina, recibió el premio a la Mejor Comunicación de Estudiantes de Medicina, por su trabajo 'Valores bajos de HbA1c: frecuencia e implicaciones clínicas', mientras que su compañero Gonzalo López Souto fue reconocido con el premio SEMG-Activa, una iniciativa orientada a promover hábitos saludables y reforzar el papel de la actividad física como herramienta terapéutica desde las consultas de Medicina de Familia.

La investigación de López, firmada también por los doctores Quintela y Gude y la doctora Alonso, observó que una prueba utilizada habitualmente para controlar la diabetes también puede aportar pistas sobre posibles alteraciones de los glóbulos rojos, como la anemia hemolítica. "Al analizar una población de A Estrada, comprobamos que los valores excepcionalmente bajos de hemoglobina glicada eran muy poco frecuentes y que, en algunos casos, podían estar relacionados con anemia hemolítica crónica", destaca López en conversación con EL CORREO GALLEGO. El hallazgo sugiere una posible utilidad complementaria para este marcador clínico, "que hasta ahora se interpretaba principalmente cuando sus valores eran elevados".

Además, Tomás Fernández-Herrerín Rodríguez, de cuarto curso y deportista de alto nivel que compite internacionalmente en taekwondo, presentó una comunicación científica.

La representación de CoMeF se completó con la participación de Marta y Sara, vocales de la junta directiva de la asociación.

Rosa Crujeiras, valora estos reconocimientos: "É unha boa mostra da estupenda preparación que damos na USC"

La presidenta de la SEMG, la doctora Pilar Rodríguez Ledo, destacó la importancia de abrir espacios de participación para los futuros profesionales médicos: “Si queremos una Atención Primaria de excelencia mañana, debemos escuchar e impulsar hoy el talento, la investigación y la vocación de nuestros estudiantes de Medicina. Dar voz a los estudiantes dentro de un congreso científico nacional es invertir en el futuro de nuestra profesión. Su participación aporta ideas nuevas, entusiasmo y una mirada diferente que enriquece a toda la comunidad científica”.

Desde la USC, la rectora, Rosa Crujeiras, valoró estos reconocimientos como “un enorme orgullo e unha boa mostra da estupenda preparación que damos na USC”.

Desde CoMeF agradecen especialmente la oportunidad brindada por la SEMG, que permitió a los estudiantes participar en un espacio científico y profesional de referencia, compartir su trabajo y visibilizar el talento joven de la medicina gallega. Para estos futuros médicos "esta participación supone un paso más en el objetivo de impulsar una universidad activa, con estudiantes presentes no solo en las aulas, sino también en la vida científica y profesional".