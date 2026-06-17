Arrokabe Arquitectos trae a Santiago un premio por el uso innovador de la madera

Arrokabe Arquitectos, estudio compostelano de referencia en rehabilitación y construcción en madera, ha sido distinguido con el Premio al Uso Innovador de la Madera en la Construcción y Diseño en la sexta edición de los Premios Cámara-Ence a la Innovación Forestal. Los hermanos Iván y Óscar Andrés recogieron el galardón de manos del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, durante un acto celebrado este martes 16 de junio en el Pazo Provincial.

El reconocimiento pone en valor la trayectoria de un equipo que se ha consolidado como uno de los referentes gallegos en el uso de la madera tanto en obra nueva como en proyectos de rehabilitación. Entre sus trabajos más recientes en Santiago destacan la recuperación de la Casa do Taberneiro, la escuela infantil de Santa Susana, las actuaciones en el muro del Pombal y su colaboración con la Casa de la Fábrica de la Fundación Catedral de Santiago en los trabajos de restauración del templo.

Además, en los últimos meses los hermanos Andrés han intensificado su apuesta por la construcción sostenible a través de ARKBsistemas, una iniciativa centrada en el diseño de edificaciones ecológicas de madera desarrollada junto a Paudepedra, empresa lucense ubicada en O Ceao que ejerce como brazo industrial del proyecto.

El premio forma parte de una convocatoria impulsada por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y Ence a través del Plan Social Ence Pontevedra con el objetivo de promover iniciativas sostenibles, nuevos modelos de gestión y productos vinculados al monte.

La convocatoria cuenta con la colaboración del Igape, la Axencia Galega da Industria Forestal, la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra y el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán, y distingue proyectos en cuatro categorías relacionadas con la innovación, la valorización de recursos forestales, el uso de la madera y el talento joven.

En la misma categoría el accésit fue para la Plataforma de Enxeñería de Madeira Estructural (Pemade) de la Universidade de Santiago. Su director científico, Manuel Guaita, recibió la distinción de manos de María Paz Rodríguez, directora de Agader. Pemade impulsa desde 2008 la investigación sobre las propiedades de la madera como elemento estructural en la construcción.

El resto de galardonados

El Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial a la Innovación en el Sector Forestal recayó en AMETLAM S.L., empresa tecnológica con sede en Ourense y A Veiga, por el desarrollo del software SINERXIA, que monitoriza el monte y gestiona sus recursos y que trabaja para clientes de todo el mundo. Recogió el galardón su CEO y director técnico, Hugo Rodríguez, de manos del presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas.

En la misma categoría, fue distinguido con el Accésit Viveros GroWin, de Coristanco (A Coruña) por la introducción de la digitalización y la inteligencia artificial en los viveros. Su CEO, Abraham Gerpe, recogió el premio entregado por Eduardo Barros, vicepresidente tercero de la Cámara PVV y presidente de la Comisión Forestal.

Fotografía de familia de premiados y autoridades. / Cedida

El Premio a la Valorización de Recursos Naturales y Bioeconomía Circular fue para la empresa de Ponteareas Maderas Castro, SL., por el desarrollo de Thermotea, un tratamiento para la madera de pino gallega de orígenes milenarios que garantiza su durabilidad. El galardón fue recogido por su CEO, Abel Castro, de manos de Antonio Casal, director territorial de Ence.

En dicha categoría, el Accésit fue para Bosques Naturales, S.A. por Testawood, que desarrolla nuevos materiales y productos de madera gallega mediante ecodiseño. Recogió el premio el responsable del departamento forestal de la compañía Ignacio Urbán, entregado por Alfredo Fernández Ríos, director de la Axencia Galega de la Industria Forestal.

Por último, el Premio al Emprendimiento y Talento Joven recayó en el ingeniero Héctor Rivada, por un Trabajo de Fin de Máster en Ingeniería de Montes que estudia, de manera novedosa, diferentes texturas de la madera de eucalipto para conservar el vino. Pablo Fernández, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, fue el encargado de entregarle el premio.

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Su compañera Ainoa Míguez fue distinguida con el Accésit por un trabajo sobre línea de base de carbono para gestión forestal y recibió el premio de manos de María Luisa Piñeiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal.