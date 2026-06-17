El CGAC alberga este jueves un foro sobre el fotógrafo José Suárez

La Real Academia Galega de Belas Artes dedicó el Día das Artes Galegas 2026 (celebrado el 1 de abril) a José Suárez (Allariz, 1902 - A Guarda, 1974), fotógrafo gallego de eco internacional que centra este jueves, 18 de junio, en Santiago una jornada especial en el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), con entrada libre, desde las 17 horas. Es una jornada que coordina Gema Baños.

Protagonistas

Participan en este encuentro en el CGAC sobre José Suárez: Manuel Quintana Martelo, presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, el pintor Antón Patiño (da una conferencia llamada "Ojos que piensan") y el historiador Juan Manuel Bonet (cuya charla se titula "José Suárez. Fotógrafo gallego, salmantino y tricontinental), protagonistas de las respectivas intervenciones iniciales. Hay previsto además un coloquio con los profesores Miguel Anxo Rodríguez y José Luis Castro de Paz, que moderará Xurxo Lobato.

Exiliado

"José Suárez formó parte del exilio provocado por el golpe de Estado de 1936 contra la República y la democracia", detallan desde el CGAC en su nota de prensa. Además, fue cineasta y editor de tres libros: "50 fotos de Salamanca", con prólogo de Miguel de Unamuno (1932), "Nieve en la cordillera" (1942) y "The Life & Death of the Fighting Bull" (1967), con texto de John Marks.

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