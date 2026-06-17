Cierra Labadía Petramora, la tienda de la saga Domínguez que acercó productos gourmet del campo a miles de hogares de Santiago

La tienda de alimentación gourmet Labadía Petramora bajó la verja de forma definitiva en el centro comercial Área Central el sábado, una decisión que había anunciado hace un tiempo y que pone fin a algo más de tres años de una experiencia que va mucho más allá del comercio, ya que tiene detrás un importante componente de apego al mundo rural y compromiso con el desperdicio cero. Aunque prescinde de las tiendas físicas, que había abierto en Benavente, Madrid y Santiago, queda por el momento activa la plataforma online.

En concreto, Labadía Petramora abrió sus puertas en la capital de Galicia en marzo de 2023. Desde el primero momento, sus yogures y quesos de ovino y sus carnes de ternera y cordero, así como sus vinos, salsas y repostería conquistaron el mercado compostelano desde un rincón de Área Central, donde atendían tres trabajadoras.

Una de las singularidades de la tienda era su compromiso con el desperdicio alimentario cero, que plasmaban a través de importantes descuentos en sus productos, hasta del 40% y el 50%, cuando se acercaba la fecha de consumo preferente. Eso permitía el acceso a productos delicatessen, de alta calidad, a precios asequibles, que era otro de los objetivos de sus fundadores.

Una apuesta de Jesús Domínguez

El proyecto gourmet Petramora nació en el año 2012 impulsado por Jesús Domínguez, el cofundador de Sociedad Textil Lonia, y lo lanzó junto con sus hijas María y Uxía Domínguez, de Bimba y Lola. Inicialmente se concibió como una plataforma de venta online de productos alimentarios de alta calidad vinculada a la explotación ganadera familiar de la Dehesa de la Guadaña, en el corazón de la provincia de Zamora. "Petramora nació aquí", explicó el en su momento en referencia a esa parcela regada por el río Esla.

En esa finca de casi 700 hectáreas encontró el empresario natural de Trives, hermano de Adolfo Domínguez y Medalla Castelao en 2018 de la Xunta, un espacio ideal para su proyecto, pero también para su vida discreta e incluso alérgica a los focos. En la parcela se crían las ovejas de las que sale la leche con la que se elaboran el queso, los yogures o el kéfir de la marca, así como la carne de lechal. Además, cría terneras, que despieza en una sala propia y envasa listas para su consumo. De hecho, las vacas de la raza pardo-alpina fueron el origen. "Nació con la intención de comercializar nuestra propia carne", explicaba en su momento el empresario gallego a La Opinión de Zamora, del mismo grupo que El Correo Gallego. "Como ayuda, pensamos que sería buena idea vender también otros productos a precios asequibles".

Pero el proyecto de Labadía Petramora siempre fue un paso más allá, porque a través de alianzas con pequeños productores de calidad de todo el territorio, fue ampliando su catálogo de productos hasta superar los seis centenares. Tiene vinos blancos y tintos de diferentes denominaciones y bodegas, salsas de tomate, mermeladas, repostería, embutidos, conservas, harinas, legumbres...

Ahora, con 75 años y con el relevo familiar y empresarial que inició en 2025 ya completado, Jesús Domínguez, impulsor de Petramora, da un paso al lado, lo que deja en el aire un proyecto que fue totalmente innovador y que siempre tuvo un trasfondo de apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos con el objetivo de impulsar el mundo rural.