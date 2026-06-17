Certame
A cineasta francesa Marie Losier recibirá o premio especial Curtocircuíto Atlas
O festival, que terá lugar en Santiago entre o 30 de xuño e o 5 de xullo, dedicará un foco á creadora gala, todo un referente no cinema contemporáneo
K.M.
A cineasta francesa Marie Losier, unha das creadoras máis libres, imaxinativas e inclasificables do cinema contemporáneo, recibirá no Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto o premio especial Curtocircuíto Atlas.
A obra da distinguida nesta edición dun certame organizado polo Concello de Santiago e que desenvolverase entre o 30 e o 5 de xuño, sitúase nun territorio singular, onde o cinema e a música dialogan constantemente a través de retratos marcados pola experimentación formal, a tenrura e o humor.
Cultura underground
Ao longo da súa traxectoria construíu unha extraordinaria galería de figuras fundamentais da cultura underground europea e norteamericana, retratando artistas e músicos como Alan Vega, Genesis P-Orridge, Peaches, Guy Maddin ou The Residents desde unha proximidade que transforma cada filme nun espazo de complicidade, liberdade e creación compartida.
O premio Atlas de Santiago recoñece traxectorias cinematográficas innovadoras e arriscadas, capaces de ampliar os límites da linguaxe audiovisual. A obra de Marie Losier constitúe unha referencia fundamental do cinema contemporáneo e do retrato artístico das últimas décadas.
Amplo eco internacional
Os seus filmes foron exhibidos en institucións e festivais de referencia internacional como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, IDFA, Tate Modern, MoMA, Palais de Tokyo, Centre Pompidou ou La Cinémathèque Française.
O foco de Curtocircuíto dedicado a Marie Losier permitirá descubrir algunhas das obras máis representativas da súa filmografía recente e dos seus retratos de figuras fundamentais da creación artística contemporánea. A programación incluirá The ontological cowboy (2005), dedicado ao dramaturgo e director de vangarda estadounidense Richard Foreman; Electrocute your stars (2004), un retrato lúdico e afectuoso de George Kuchar, un dos grandes nomes do cinema underground; Tony Conrad: DreaMinimalist (2008), arredor do compositor, cineasta e artista experimental, e Barking in the dark: The Residents (2025), a súa máis recente película, estreada no Festival de Rotterdam e centrada na misteriosa banda estadounidense The Residents.
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