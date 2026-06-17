Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking IntermodalGusano soldadoFallece Maruxa BarralPonte CaldelasO Son do Camiño
instagram

Certame

A cineasta francesa Marie Losier recibirá o premio especial Curtocircuíto Atlas

O festival, que terá lugar en Santiago entre o 30 de xuño e o 5 de xullo, dedicará un foco á creadora gala, todo un referente no cinema contemporáneo

Retrato da cineasta francesa Marie Losier.

Retrato da cineasta francesa Marie Losier. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

K.M.

Santiago

A cineasta francesa Marie Losier, unha das creadoras máis libres, imaxinativas e inclasificables do cinema contemporáneo, recibirá no Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto o premio especial Curtocircuíto Atlas.

A obra da distinguida nesta edición dun certame organizado polo Concello de Santiago e que desenvolverase entre o 30 e o 5 de xuño, sitúase nun territorio singular, onde o cinema e a música dialogan constantemente a través de retratos marcados pola experimentación formal, a tenrura e o humor.

Cultura underground

Ao longo da súa traxectoria construíu unha extraordinaria galería de figuras fundamentais da cultura underground europea e norteamericana, retratando artistas e músicos como Alan Vega, Genesis P-Orridge, Peaches, Guy Maddin ou The Residents desde unha proximidade que transforma cada filme nun espazo de complicidade, liberdade e creación compartida.

O premio Atlas de Santiago recoñece traxectorias cinematográficas innovadoras e arriscadas, capaces de ampliar os límites da linguaxe audiovisual. A obra de Marie Losier constitúe unha referencia fundamental do cinema contemporáneo e do retrato artístico das últimas décadas.

Amplo eco internacional

Os seus filmes foron exhibidos en institucións e festivais de referencia internacional como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, IDFA, Tate Modern, MoMA, Palais de Tokyo, Centre Pompidou ou La Cinémathèque Française.

Noticias relacionadas y más

O foco de Curtocircuíto dedicado a Marie Losier permitirá descubrir algunhas das obras máis representativas da súa filmografía recente e dos seus retratos de figuras fundamentais da creación artística contemporánea. A programación incluirá The ontological cowboy (2005), dedicado ao dramaturgo e director de vangarda estadounidense Richard Foreman; Electrocute your stars (2004), un retrato lúdico e afectuoso de George Kuchar, un dos grandes nomes do cinema underground; Tony Conrad: DreaMinimalist (2008), arredor do compositor, cineasta e artista experimental, e Barking in the dark: The Residents (2025), a súa máis recente película, estreada no Festival de Rotterdam e centrada na misteriosa banda estadounidense The Residents.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
  2. El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
  3. Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
  4. Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
  5. Crónica social compostelana | Reunión de cuatro generaciones de la familia Rúa
  6. El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos
  7. La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado
  8. La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta

A cineasta francesa Marie Losier recibirá o premio especial Curtocircuíto Atlas

A cineasta francesa Marie Losier recibirá o premio especial Curtocircuíto Atlas

Incolsa destina 1,18 millones a campañas de refuerzo de conexiones en el aeropuerto de Santiago

Incolsa destina 1,18 millones a campañas de refuerzo de conexiones en el aeropuerto de Santiago

La terraza escondida en el centro de Santiago que triunfa con su café de especialidad: "Le gusta a todo el mundo"

Sorprenden 'in fraganti' a un ladrón en el interior de una vivienda de O Restollal tras colarse por su parte trasera

Dos alumnos de la USC destacan en el congreso nacional de médicos de familia: “Queremos estudiantes presentes en la vida científica y profesional”

A reitora da USC visita Cortizo para coñecer o seu Campus Tecnolóxico e explorar colaboracións futuras

La unidad antidrones, TEDAX y controles de alcohol, hurtos y drogas: el operativo de la Policía para blindar O Son do Camiño

Un neurólogo del CHUS destaca la "interacción emocional" que se genera entre la persona cuidadora y la afectada por una demencia al recabar sus recuerdos

Un neurólogo del CHUS destaca la "interacción emocional" que se genera entre la persona cuidadora y la afectada por una demencia al recabar sus recuerdos
Tracking Pixel Contents