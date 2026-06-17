Dani Martín, estrella de O Son do Camiño, y su historia viral con la fan que ha contado su vida "como nadie" en un documental amateur

Dani Martín es una de las estrellas del cartel de conciertos del festival O Son do Camiño 2026 que empieza en Santiago este jueves 18 de junio en el Monte do Gozo, primera de tres jornadas (19 y 20 de junio, el resto) cuyo precedente en 2025 juntó a algo más de 40.000 personas por día,.

El pasado año, el O Son do Camiño fue top 15 de los eventos musicales con más asistencia de público en España y el primero en promedio diario de asistentes en Galicia por delante del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), que sumó más personas (141.00 frente a 125.000) pero con cuatro días de festival en lugar de tres.

Más de 2 millones de fans en Instagram

La visita de Dani Martín a Santiago es la primera de su gira "25 Pxtxs Años" para lo que resta de 2026, un tour con 20 fechas, cuatro de ellas ya con las entradas agotadas, para shows en Barcelona, Valencia, Bilbao y Granada, citas donde suele ofrecer canciones de éxito como "Zapatillas" o "Besos" .

El que fuera líder de El Canto del Loco viene de actuar el pasado sábado 13 de junio en Fuengirola donde protagonizó una de esas anécdotas que demuestran que se sale de la media dentro de la industria musical. En plena actuación, hizo alusión a una fan llamada Esther Díaz Rey, que ha difundido en su canal de Youtube un documental amateur de casi una hora que repasa la trayectoria de su ídolo.

"Es increíble, su documental cuenta todo, cuenta cosas que ni siquiera yo me acordaba...", dijo Dani Martín desde el escenario, antes de añadir: "A mi me han ofrecido hacer un documental muchas veces y, de repente, me mandan un vídeo, y veo que Esther ha hecho mi documental, sin llamarme, sin contar conmigo, sin hablar con nadie de mi entorno y hace el documental más fehaciente que he visto en mi vida, donde todo lo que dice es absolutamente verdad, por eso se me ocurrió subirlo a mi red social".

Seguido por 1,2 millones de followers en Instagram, donde Dani Martín se define como "Hijo de Manolo y Carmen, amante de la música", el vídeo de esas palabras en directo, con la fan entre el público, suma más de medio millón de visualizaciones.

"Un ser humano me ha contado mi vida como nadie"

Esta fan llamada Esther Díaz Rey se define como cantante, guitarrista, compositora y creadora de contenido en YouTube ("La de Aquí No Hay Quien Viva") vive en Málaga (a veces en Madrid) y tiene un disco llamado "Terapia gratuita".

Y aparte de ser aludida en directo por Dani Martín, él la piropea con este mensaje publicado en sus redes: "No he sentido que tuviera nada que contar en estos 16 años de carrera en solitario tipo documental, me lo han ofrecido muchas plataformas y, agradecido, he dicho que no. ¿Por qué? Porque yo no tenía nada que contar. Lo habían hecho mis canciones, mis entrevistas, mis síes y mis noes. Y hoy me encuentro con que un ser humano me ha contado mi vida como nadie lo había hecho en todo este tiempo. No te conozco de nada, pero hoy me has hecho conectarme con esta travesía que a veces no recuerdas cómo y por qué te ha traído hasta aquí. Como dices no soy bueno ni malo ni mejor ni peor, pero me atrevería a decir que es la primera vez que no escucho nada sacado de contexto, estoy flipando. Podríamos hacer un negocio con esto, pero creo que el mejor negocio ya lo has hecho tú: contar tus sentimientos y emocionarme, es mi documental soñado, gracias. Ser una persona errante, insegura, sufridora me ha enseñado a dejar de serlo y seguir siéndolo cuando toca, felicidades doña Esther Díaz Rey. El mejor documental que jamás habría soñado", ha escrito el artista madrileño.

"Conexión especial con Dani"

La seguidora de Dani Martín publicaba esta misma semana en perfil de Instagram un resumen de la extraordinaria conexión con su artista favorito: "No sabéis todas las veces que la gente se ha reído o me ha mirado como si estuviera loca al decirles que siempre he sentido que tengo una conexión especial con Dani Martin. Sé que sueno a flipada cuando digo 'siento que nadie me ha entendido como él, pero también que nadie le entiende como yo', pero es que siempre he sentido que entendía su música como nadie lo hacía. Y siempre he descrito el hecho de conocerle como un evento canónico que sabía que ocurriría, es que no tenía ni la menor duda. Por eso cuando Dani dice 'Todo lo que dice Esther en el documental es verdad' no pude evitar emocionarme, porque son años y años de escucharle, toda la vida, con mis teorías y conclusiones en cada canción. Y ahora el escuchar que es cierto de sus propios labios..." Y añade Esther Díaz Rey: "No sé cómo explicarlo pero siempre he sentido una conexión especial con Dani que no siento por nadie más en el mundo y que vaya más allá de si me gusta su música, simplemente es algo que no puedo explicar. Nunca he ido a una firma de discos o meet and greets porque me frustraba la idea de conocerle y no poder expresar lo que siento en 10 segundos. Y ahora por fin he podido hacerlo. Dani me vio durante una hora hablando de él, conseguí emocionar a quien tantas veces me había emocionado a mí, y anoche me lo dijo mirándome a los ojos. Estoy flipando, muchísimo, pero al mismo tiempo os digo que… estaba tan segura, pero tan segura, que esto iba a ocurrir algún día. Gracias Dani: 'Son sueños que son de verdad'".

Resto de conciertos del O Son do Camiño 2026

Dentro del festival O Son do Camiño 2026, Dani Martín comparte cartel este jueves 18 de junio con Katy Perry, Carlos Ares, Leire Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo, Habló Pablo, Aida Blanco, Bárbara Lago, Dj Gigola, Héctor Oaks, MCR-T y Supergloss.

Ya el viernes 19 de junio (único día con sold out en abonos y entradas diarias), actúan: Linkin Park, Biffy Clyro, Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Betroots Dj Set, D.Valentino, Corella, Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova.

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Y el sábado 20 de junio lo hacen Dj Snake, Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, MVRK, Dorian, Carlangas, Ortiga, Sarria, Perel, Bego Martín, Li/Lu, Patrick Mason b2b Haai y Tout Sanders.