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SEGURIDAD EN EL FESTIVAL

La unidad antidrones, TEDAX y controles de alcohol, hurtos y drogas: el operativo de la Policía Nacional para blindar O Son do Camiño

El dispositivo contará con la participación de más de 200 agentes de diferentes unidades

Imagen del interior del Puesto de Mando Avanzado instalado en O Son do Camiño la pasada edición, desde dónde monitorearán todo el recinto y los accesos al festival

Imagen del interior del Puesto de Mando Avanzado instalado en O Son do Camiño la pasada edición, desde dónde monitorearán todo el recinto y los accesos al festival / Xunta de Galicia

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David Suárez

Santiago de Compostela

El festival de música O Son do Camiño ya está aquí. Durante los próximos días 18, 19 y 20 de junio se estima que pasarán por el recinto del Monte do Gozo alrededor de 42.000 personas diarias, lo que supone que además de acondicionarse para recibir a todos sus asistentes, debe organizarse un gran dispositivo para salvaguardar la seguridad en uno de los eventos musicales de mayor afluencia de público del noroeste peninsular, una cita ya consolidada en el calendario cultural de Galicia que este año llega a su séptima edición.

Para ello, la Policía Nacional volverá a desempeñar un papel fundamental. Con la experiencia acumulada durante las seis ediciones anteriores, las fuerzas del orden encaran estos días con un modelo consolidado y eficaz basado en la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales.

Así ha sido la pulseración para O Son do Camiño en el Corte Inglés de Santiago

Así ha sido la pulseración para O Son do Camiño en el Corte Inglés de Santiago

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Así ha sido la pulseración para O Son do Camiño en el Corte Inglés de Santiago / Jesús Prieto

En esta edición de 2026, la Policía desplegará en O Son do Camiño un importante operativo integrado por agentes de distintas especialidades, en el que se incluyen efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, TEDAX, Policía Judicial y Brigada Móvil, además de la Unidad de Medios Aéreos, drones y antidrones de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

Además de preservar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional desarrollará actuaciones específicas dirigidas a la protección de colectivos vulnerables. Asimismo, controlará el consumo de alcohol por menores, estará pendiente de prevenir hurtos y perseguirá el tráfico y consumo de drogas en un recinto que recibirá a miles de asistentes para disfrutar del festival.

La Policía Nacional perseguirá el tráfico y consumo de drogas en el recinto del Monte do Gozo

La Policía Nacional perseguirá el tráfico y consumo de drogas en el recinto del Monte do Gozo / ECG

Se instalará un Puesto de Mando Avanzado

Al igual que en años anteriores, la Policía Nacional contará con la colaboración de la Policía Local de Santiago y con la de los Bomberos compostelanos. Junto a ellos también se desplegarán efectivos de Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico, del 061 y de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, todos ellos bajo la coordinación de un Puesto de Mando Avanzado instalado en el Monte do Gozo.

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Un gran operativo que remarca el compromiso de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias para que el festival O Son do Camiño siga desarrollándose en un entorno seguro, consolidando a Santiago como un referente para acoger grandes acontecimientos culturales y musicales.

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