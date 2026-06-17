Incolsa destina 1,18 millones a campañas de refuerzo de conexiones en el aeropuerto de Santiago

Incolsa, la empresa municipal del Ayuntamiento de Santiago que gestiona y desarrolla la política turística de la capital gallega, destina este año a la promoción de conexiones aéreas del aeropuerto de Lavacolla un total de 1.185.000 euros, una cuantía que no representa ni la mitad de su presupuesto total en 2026.

En concreto, en las cuentas de la compañía, que son públicas a través del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, se apunta a la reserva de esa cantidad para "campañas de márketing internacional para la promoción en mercados europeos con conexiones directas desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro".

De este modo, no son 2,5 millones de euros los dedicados a captar aerolíneas para Lavacolla a través de un gran contrato, como se informó el martes, sino que esos 2.585.000 euros se corresponden con la aportación total que hace el Concello a Incolsa en este 2026, pero que también tiene otros usos, como gastos de personal, gasto corriente de operatividad y otras acciones de promoción turística ajenas a la conectividad, como puede ser el patrocinio del Club de Baloncesto Obradoiro. Suponen en total algo más de 1,4 millones, frente a los 1,18 millones destinados a esas conexiones aéreas.

El presupuesto total de Turismo de Santiago (Incolsa) este año asciende a 3 millones de euros: los 2,5 que inyecta el Concello y el resto, que procede de ingresos propios como el tren turístico o de una aportación de la Diputación de A Coruña (150.000 euros), pero que no es exclusiva para Incolsa sino que forma parte de un concurso al que pueden acceder más entidades.

De este modo, en el presupuesto de Incolsa no hay previsto ningún ingreso por parte de la Xunta. El Ayuntamiento de Vigo lleva tiempo acusando al Ejecutivo gallego, dentro del pulso político que mantiene Abel Caballero con Alfonso Rueda, de priorizar Lavacolla sobre otros aeropuertos a través de la financiación de rutas, aunque las cuentas de Incolsa lo desmienten. El Concello de Santiago, por su parte, evita cualquier polémica localista en este sentido y mantiene su postura habtitual en defensa del diálogo y la coordinación.

Ningún macrocontrato

Incolsa, como sociedad municipal, está sometida a la legislción en materia de contratos del sector público y sometida a auditorías. Por ello, explica que sus presupuestos pasan un primer proceso de aprobación en el pleno municipal, para después colgarse en el Portal de Transparencia.

En ese portal pueden verse las partidas destinadas a campañas de márketing en Europa, que se asignan a través de contratos "que respetan en todo momento la normativa vigente" y sujetos tanto al control del Consello de Administración de Incolsa como de las auditorías obligadas a las que están sujetas este tipo de entidades.

De este modo, el Concello de Santiago e Incolsa "respetan de forma escrupulosa" la normativa vigente en Galicia, publicando sus ingresos y gastos, lo que permite comprobar que Turismo de Santiago no convocó nin tiene en agenda ningún contrato o subvención a aerolíneas por importe de 2,5 millones de euros.