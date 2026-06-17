LIBROS
Lucía Barreiro presenta libro en Santiago: «Compostela ha experimentado una transformación muy visible en la última década»
Compostelana del año 1978, trabaja en el área de comunicación y marketing internacional de la USC, y ha presentado su libro en Follas Novas
De adolescente... ¿Qué le encaminó a estudiar Periodismo en la Facultad de Santiago?
Siendo adolescente, me atraían muchísimo la lectura y la escritura, y disfrutaba contando historias y observando lo que ocurría a mi alrededor. En el colegio participé muy activamente en la revista escolar, redactando entrevistas y reportajes, y ahí descubrí que el periodismo era la mejor manera de unir curiosidad, creatividad y comunicación. Con el tiempo, esa inquietud inicial se convirtió en vocación profesional.
Datos y referencias culturales
El libro alude al «nosotros», pero al leerlo parece a ratos un diario... ¿lo habló con su entorno?
Aunque el libro tiene una dimensión muy íntima y reflexiva, no nace como un diario personal, sino como un mosaico de miradas sobre una generación concreta. Combina datos, referencias culturales y académicas con experiencias propias y conversaciones compartidas con personas de mi entorno. Más que pedir autorización, lo importante fue encontrar un equilibrio entre la mirada analítica y la emocional para construir un relato honesto y colectivo sobre lo que significa pertenecer a esta generación bisagra.
"Somos una generación que ha vivido el antes y el después de internet, y eso nos obliga a adaptarnos constantemente"
¿Qué transformaciones de estos tiempos cree que afectan más esa llamada ‘Generación Bisagra’ que centra el libro?
Creo que una de las grandes transformaciones que más afecta a la generación bisagra es la revolución tecnológica. La irrupción de las redes sociales, la digitalización y la inteligencia artificial ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, trabajar y relacionarnos. Somos una generación que ha vivido el antes y el después de internet, y eso nos obliga a adaptarnos constantemente para no quedarnos atrás ni perder el tren de la tecnología.
Jóvenes de ayer y hoy
Trabaja en la Administración Pública, en contacto desde la USC con mucha gente joven, ¿en qué se diferencian y en que no respecto a la Lucía Barreiro de 20 años?
Percibo diferencias claras en la manera de relacionarse con el mundo. Hoy los jóvenes viven hiperconectados, reciben muchísima información y afrontan una realidad mucho más inmediata e incierta. Mi generación creció en un contexto más pausado y analógico. Pero, al mismo tiempo, sigo reconociendo en ellos muchas de las emociones y dudas que yo también viví a los 20 años: la ilusión por abrirse camino, el miedo a equivocarse y la búsqueda constante de identidad y estabilidad personal.
"Santiago ha experimentado una transformación muy visible en la última década, especialmente en su proyección internacional"
Alude mucho a Santiago, ¿qué opina de la evolución de la ciudad?
Santiago ha experimentado una transformación muy visible en la última década, especialmente en su proyección internacional. El auge del Camino de Santiago ha convertido a la ciudad en un lugar cada vez más conocido en países y culturas donde hace años apenas se identificaba en el mapa. Esa apertura también se percibe en la USC, que hoy cuenta con más de 2.000 estudiantes internacionales procedentes de más de 50 países. Me llama la atención cómo Santiago ha sabido mantener su identidad histórica y, al mismo tiempo, abrirse al mundo con una mirada mucho más diversa y global.
Otros libros
Para concluir: ¿Qué libros podrían encajar bien en una estantería junto al suyo?
Creo que junto a "La generación bisagra" encajan especialmente libros que reflexionan sobre los cambios sociales, tecnológicos y emocionales de nuestro tiempo. Durante el proceso de escritura me acompañaron mucho, autoras y autores como Carolina del Olmo, Marta Peirano, Byung-Chul Han o Yuval Noah Harari, cuyas obras analizan cuestiones como la dependencia digital, el cansancio social, la hiperproductividad o el impacto de la tecnología en nuestra forma de vivir y relacionarnos.
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