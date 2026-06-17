Un neurólogo del CHUS destaca la "interacción emocional" que se genera entre la persona cuidadora y la afectada por una demencia al recabar sus recuerdos

José Manuel Aldrey, responsable de la Unidad de Neurología Cognitiva del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y miembro del equipo clínico de Galzheimer Care, presenta este jueves en el centro sociocultural O Ensanche, a partir de las 17:00 horas, El libro de mi vida. Una herramienta que invita a la persona afectada por una demencia «a escribir el libro de su vida con un familiar o cuidador habitual, generando entre ambos una interacción muy emocional». Con medio millar de ejemplares impresos gracias al apoyo de Obra Social Caixabank, Galzheimer Care publicará también en breve el pdf en su página web para quienes quieran descargárselo.

¿Qué es ‘El libro de mi vida’?

Es una herramienta que sirve para la estimulación en pacientes con problemas de memoria, el paradigma son quienes tienen alzhéimer, pero también hay otras personas con problemas de memoria que podrían beneficiarse de este tipo de actividades. El libro de mi vida es un álbum para personalizar con las características propias del paciente. Es un ejemplo clarísimo de una actividad centrada en la persona, en la que cada una de ellas va a introducir los datos que forman parte de su propia vida.

Elaboración conjunta

¿Estamos ante un libro con las páginas en blanco?

Es un cuadernillo que está vacío, pero decorado y ambientado, con espacios para rellenar con fotografías y con algunas frases sugerentes para ayudar a complementar, pero al que se le puede añadir lo que uno quiera. Se pueden aportar todas las fotografías que se quiera para rememorar momentos o hitos importantes en la vida de esa persona, o incluso objetos que se quieran pegar en ese álbum de recuerdos en el sentido más amplio. Lo ideal es que la persona afectada lo elabore con un familiar o cuidador habitual, con alguien con quien tuviera recuerdos en común, si bien no es imprescindible.

"La elaboración del libro en sí ya es beneficiosa, pero también que la persona con demencia lo pueda tener a mano para cuando la evolución de la enfermedad le plantee dudas" José Manuel Aldrey — Neurólogo

¿Con qué objetivo se plantea?

La idea es que la persona vaya rellenando con esa ayuda todos los apartados que pueda recordar para ir creando el libro de la historia de su vida, en un proceso en el que ya la propia elaboración es beneficiosa, pero también que posteriormente lo tenga a mano, disponible para cuando la evolución de la enfermedad le plantee dudas sobre lo que le rodea o dónde vive. Siempre podrá recurrir a él para consultarlo.

¿Se debe cubrir, por tanto, en las fases iniciales?

Claro. Esta es una actividad muy dirigida a fases iniciales o entre iniciales y moderadas porque, aunque también se puede elaborar en otras etapas, el recorrido es mucho más limitado, va a haber que recurrir a recuerdos muy anteriores. Cuando mayor beneficio produce, mayor estimulación y capacidad posterior de poder consultarlo, es en las fases iniciales.

Terapias de reminiscencia

¿De dónde surge la idea?

No es un invento nuestro, es algo que ya existe y que está descrito y definido dentro de las terapias de reminiscencia, que ayudan a traer al presente recuerdos que se desvanecen en el pasado. Incluso en personas que no tengan una enfermedad se pueden utilizar estas terapias de reminiscencia porque todos olvidamos cosas que han sucedido. Estas terapias pueden ser un poco informales, como hablar de recuerdos en torno a un café. En el caso de El libro de mi vida, estamos ante una terapia de reminiscencia muy sistematizada y organizada. Eso no significa que haya que seguirla rigurosamente al pie de la letra porque se pueden introducir los recuerdos que uno quiera e incluso reflexiones, pero sí tiene unas pautas de información que se pueden seguir para ayudar a organizar esos recuerdos. Sobre todo, permite una interacción muy emocional y primaria entre la persona cuidadora y la afectada.

¿Qué aporta esa interacción emocional?

Va en la dirección de aquello por lo que apostamos en Galzheimer Care, que es el cuidado en positivo frente a pensar que el cuidado es una carga y que va a hacerle sentirse mal por esa sobrecarga. Nosotros queremos dar una visión del cuidado en positivo, y el tipo de actividades que se proponen con esta herramienta promueven compartir una emoción común entre la persona que cuida y la que es cuidada, facilita que se desarrollen esos vínculos emocionales positivos. Rellenar el libro puede resultar una experiencia gratificante.

Todo el protagonismo para el afectado

¿Qué pautas va a dar para elaborar el libro?

En la charla del jueves se explicará por qué proponemos esta actividad y su utilidad. Lo importante no es que el libro sea bonito, sino que la persona afectada participe de su puño y letra, que elija las fotografías que le gustan para ilustrar su infancia o su juventud. Que la persona afectada tenga todo el protagonismo mientras lo confecciona porque es una actividad que también produce bienestar y confort, y que le permitirá asociar un estímulo positivo cuando la enfermedad evolucione. Los recuerdos emocionales son los últimos en perderse y si se establece un recuerdo emocional positivo con el propio libro, si representa a la persona, podrá recurrir a él como una actividad terapéutica de relajación, aunque no recuerde muy bien cómo se hizo. Por eso, lo importante es que represente a la persona.

No es la primera publicación de la entidad...

No, anteriormente habíamos publicado otras tres guías, tratando de realizar una aportación útil para personas cuidadoras y afectadas. Empezamos con un manual sobre aspectos legales y éticos, seguimos con otro sobre la forma de compartir el cuidado, y el último fue una guía sobre alteraciones conductuales. Son aspectos que preocupan mucho y a los que hemos querido responder de alguna manera con unas guías muy prácticas, muy funcionales y operativas, con un lenguaje lo más asequible posible.