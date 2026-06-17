Observar y escuchar al paciente frente al auge de la IA: los alumnos de Medicina que quieren recuperar la enseñanza a pie de cama

"La medicina empieza muchas veces con una pregunta bien hecha y una observación minuciosa". Con esa filosofía, un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidade de Santiago quiere volver al punto de partida de toda buena práctica clínica: sentarse junto al paciente, escucharlo, observarlo y explorarlo bien.

De esa idea surgió el I Curso de Medicina a Pie de Cama, una actividad integrada en el programa oficial de Cursos de Verano de la USC, organizada con la colaboración de la asociación estudiantil Comunidad Médica en Formación (CoMeF). La iniciativa arrancó este lunes 15 de junio y concluirá este jueves día 18, con una duración de 26 horas lectivas, certificado oficial y reconocimiento de 2 créditos ECTS. El horario se organiza en turnos de mañana y de tarde, repartidos entre sesiones en el Aulario y algunas en el Hospital Gil Casares.

Participan 16 alumnos de tercer curso de Medicina. Trabajan en pequeños grupos para resolver casos clínicos, recibir retroalimentación directa y establecer una relación real con sus docentes y mentores. Bernardo Sopeña Pérez-Argüelles y Arturo González Quintela son los catedráticos de Medicina que forman parte de la organización del curso, junto con Carlos López y Manuel García y Gonzalo López, compañeros de Carlos y miembros de la junta directiva de CoMeF.

Desde la organización indican que antes de pedir pruebas complementarias o de apoyarse en tecnologías de última generación, "el médico debe saber hacer una buena historia clínica y una exploración física rigurosa".

"La tecnología puede confirmar, ampliar o afinar el diagnóstico, pero el primer razonamiento nace muchas veces a pie de cama, cuando el médico aprende a mirar al paciente con verdadero criterio clínico", señalan.

La propuesta formativa busca recuperar el valor del método clínico, entendido como la capacidad de integrar la anamnesis, la exploración física y el razonamiento médico para resolver problemas reales. "El objetivo no es enfrentar la medicina tradicional con la innovación tecnológica, sino recordar que ambas deben ir de la mano", recalcan en un momento en el qu ela medicina avanza de la mano de la inteligencia artificial, la imagen médica, la monitorización remota y otras herramientas digitales.

Durante cuatro días, los participantes abordan situaciones frecuentes de la práctica clínica, como la disnea, el dolor torácico, el dolor abdominal, el paciente febril, el síndrome constitucional, el cansancio, los síntomas de sospecha oncológica o la valoración inicial del paciente neurológico y psiquiátrico.

La formación incluirá además sesiones prácticas con simulación clínica avanzada en el Gil Casares, donde los alumnos se enfrentan a escenarios asistenciales realistas. Entre las actividades previstas figuran estaciones de cardiología, neumología, urgencias, paciente infeccioso, dolor abdominal, paciente pediátrico, exploración neurológica y casos integrados tipo ECOE. Cada bloque finaliza con espacios de debriefing, análisis de casos y reflexión conjunta.

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El curso cuenta con la participación de profesores y clínicos de distintas especialidades, entre ellos profesionales vinculados a Medicina Interna y Urgencias mayoritariamente. También participan especialistas de Neumología, Atención Primaria, Hematología, Alergología y Psiquiatría. "Esta diversidad de perfiles permitirá que los estudiantes conozcan el método clínico desde diferentes ámbitos asistenciales, desde la consulta de Atención Primaria hasta el hospital", concluyen.