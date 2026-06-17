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A reitora da USC visita Cortizo para coñecer o seu Campus Tecnolóxico e explorar colaboracións futuras

Rosa Crujeiras visitou as instalacións do complexo inaugurado en 2024 en Padrón, incluído o seu laboratorio de ensaios, referente en Europa

A reitora da USC, Rosa Crujeiras, e o seu equipo visitan o Campus Tecnolóxico de Cortizo en Padrón.

A reitora da USC, Rosa Crujeiras, e o seu equipo visitan o Campus Tecnolóxico de Cortizo en Padrón. / Cedida

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L.R.

Santiago

A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, visitou este martes a multinacional galega Cortizo, onde puido coñecer de primeira man o Campus Tecnolóxico da empresa en Padrón, un complexo inaugurado en setembro de 2024 enfocado na enxeñaría de envolventes de aluminio a medida para grandes proxectos en todo o mundo.

Crujeiras, que estivo acompañada dalgúns membros do seu equipo e de varios centros universitarios, foi recibida polo presidente do grupo Cortizo, José Manuel Cortizo; a directora xeral, Raquel Cortizo, e a directora de Arquitectura, Miriam Cortizo. Estiveron acompañados de Olga Bernárdez e Francisco Javier Fraga, responsables de Recursos Humanos.

O Campus Tecnolóxico Cortizo é un polo de innovación onde arquitectos/as e enxeñeiros/as senior traballan man a man coas novas xeracións de profesionais, investigando e desenvolvendo fachadas singulares e solucións de cerramento para a edificación. No complexo destaca o seu laboratorio de ensaios, referente en Europa, no cal se poden levar a cabo tests fronte a condicionantes extremos como furacáns ou sismos.

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O encontro, que se encadra nunha serie de visitas do novo equipo de goberno da institución compostelá a entidades e empresas relevantes do sector produtivo e social da contorna, serviu ademais para abordar posibles sinerxías futuras entre a USC e a empresa.

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A reitora da USC visita Cortizo para coñecer o seu Campus Tecnolóxico e explorar colaboracións futuras

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