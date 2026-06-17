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Concello de Santiago e Plataforma polo emprego reivindican a convivencia

Ambas entidades poñen en marcha unha nova edición de Compostela Convive para promover o respecto á diversidade e o diálogo intercultural

María Rozas e Miguel Fernández, na presentación do programa Compostela Convive

María Rozas e Miguel Fernández, na presentación do programa Compostela Convive / Cedida

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K.M.

Santiago

Co obxectivo de promover a convivencia, o respecto á diversidade e o diálogo intercultural e a cohesión social, o Concello de Santiago, a través da Unidade Municipal de Atención ás Migracións, e a Plataforma polo Emprego, poñen en marcha unha nova edición do Compostela Convive. Un programa que terá lugar este mes e en xullo, e que foi presentado este martes pola edil de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e o presidente da plataforma, Miguel Fernández.

Riqueza económica e intercultural

A tenenta de alcaldesa explicou que con esta iniciativa buscan «darlle visibilidade ás diferentes culturas coas que convivimos en Santiago, poñer en valor esa diversidade, e facelo desde unha perspectiva de encontro e alegría». Lembrou que en Santiago viven máis de 10.000 persoas con orixe estranxeira, «e é preciso recordar o moito que nos achegan, desde o punto de vista económico como se vén lembrando no proceso de regularización en marcha, e tamén a nivel intercultural».

O programa inclúe tres actividades con formatos diferentes para xerar espazos de reflexión compartidos e de achegamento entre realidades culturais diversas.

Noticias relacionadas y más

A primeira terá lugar este xoves, ás 19:00 horas, na libraría Numax. Será un encontro literario arredor de La luna está en Duala e El latir de un continente, de Sani Ladan. Oautor participará nunha conversa aberta xunto a Jonatan Santos.

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