Sorprenden 'in fraganti' a un ladrón en el interior de una vivienda en Santiago tras colarse por su parte trasera

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre en Santiago después de ser sorprendido 'in fraganti' cuando intentaba perpetrar un robo en el interior de la vivienda número 91 de la rúa do Restollal.

Fuentes policiales consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman que el suceso ha ocurrido pasadas las 00:00 horas, momento en el que la oscuridad de la noche permitió al ladrón acceder al inmueble por una terraza situada en su parte trasera -que da a la rúa da Estrada- sin ser detectado en un primer momento.

Imagen difundida en la redes sociales del momento de la detención de este ladrón en la parte trasera de la vivienda número 91 de la rúa do Restollal, en Santiago / Salseo USC

Tras lograrlo y ante la ausencia de sus propietarios, el individuo creyó tener carta blanca para hacerse con su botín, pero uno de los vecinos de la calle advirtió su presencia y alertó a la Policía de inmediato, que desplazó varias patrullas al lugar.

Una vez allí, cogieron al ladrón con las manos en la masa, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales donde se le instruirán las diligencias oportunas.

Entrada delantera de la vivienda asaltada esta madrugada en Santiago, el número 91 de rúa do Restollal / David Suárez

Prevención de robos de cara al periodo estival

Hace apenas 48 horas, la Jefatura Superior de Policía de Galicia enviaba a los medios una nota de prensa para intensificar la prevención de este tipo de delitos durante el próximo periodo estival.

En el escrito, las autoridades hacen hincapié en que los robos con fuerza en los domicilios suelen incrementarse durante el verano, en parte debido a que los amigos de lo ajeno aprovechan que muchos inmuebles quedan vacíos temporalmente por los desplazamientos vacacionales o por la asistencia a festejos, festivales y eventos al aire libre.

Los delincuentes aprovechan los periodos vacacionales para intentar perpetrar más robos / Antonio Hernández

Pero los delincuentes no solo aprovechan los viajes de larga duración. Tal y como advierten las autoridades, también las breves ausencias de pocas horas son aprovechadas por los ladrones para cometer los asaltos. Por este motivo, instan a la ciudadanía a interiorizar una serie de pautas básicas pero altamente efectivas, con el fin de proteger sus hogares y evitar sorpresas desagradables al regresar.

Cierre total de la llave

Siempre que se abandone el domicilio, aunque solo sea por unos minutos o para acudir a una fiesta local, se debe cerrar la puerta accionando todas las vueltas de la llave. Dejar la puerta cerrada solo "al golpe" facilita el acceso mediante el método del resbalón (introduciendo una pieza plástica entre el marco y el pestillo). Asimismo, se deben asegurar ventanas, accesos a garajes, patios o sótanos.

Alerta ante posibles marcas o "testigos"

Las bandas organizadas suelen marcar las puertas con pequeños hilos de pegamento, tiras de plástico invisibles o marcas casi imperceptibles entre el marco y la puerta. Pasados unos días, regresan; si el testigo sigue intacto, saben que la casa está vacía. Si algún vecino detecta estas marcas, no debe tocarlas y ha de llamar de inmediato al 091.

Imagen facilitada por la Policía Nacional de diferentes hilos de pegamento colocados en la puerta de una vivienda / CNP

Discreción absoluta en el entorno digital

Las redes sociales son una gran fuente de información para los delincuentes. Se aconseja no difundir planes de vacaciones en perfiles públicos ni subir fotografías en tiempo real mientras se está fuera de casa o disfrutando de un evento.

Simular que la vivienda sigue habitada

Una casa completamente cerrada de forma permanente es un blanco evidente. Por eso aconsejan que no se deben bajar las persianas del todo; dejarlas a media altura da mayor sensación de normalidad.

Asimismo, recomiendan utilizar temporizadores electrónicos para encender y apagar luces o aparatos de forma intermitente.

Papel crucial de la comunidad y los vecinos

La colaboración vecinal es una de las herramientas de disuasión más potentes. No se debe abrir el portal común a personas desconocidas. Ante cualquier ruido extraño en viviendas colindantes desocupadas, o ante la presencia de personas o vehículos sospechosos merodeando por los alrededores -como ha ocurrido este miércoles en la vivienda de O Restollal- solicitan que se llame inmediatamente al 091.