La terraza escondida en el centro de Santiago que triunfa con su café de especialidad: "Le gusta a todo el mundo"

Un arquitecto y un informático se juntan en un bar. Suena al principio de un chiste, pero, en realidad, así fue precisamente el comienzo de una de las cafeterías que está conquistando el casco histórico de Santiago.

Su café de especialidad, un sutil blend de tres orígenes, no recoge más que alabanzas entre los compostelanos más cafeteros, que acuden a desayunar, tomar un brunch o disfrutar de un tardeo con una carta variada de cócteles. El establecimiento apenas ha necesitado un año para hacerse un hueco en la vida diaria de la capital gallega, aunque son muchos los que aún se siguen sorprendiendo al descubrir una de las mayores joyas que se ocultan tras su puerta acristalada.

"La gente no conoce nuestra terraza interior. Es una ampliación, antes eran oficinas, pero ahora es un jardín en pleno centro en la que buscamos el confort", explica el arquitecto y copropietario de Bonsai Café, Guillermo Varela.

Él fue el responsable de diseñar este coqueto rincón verde en el que hay sitio para árboles, sombrillas y un crisol de sillas y largos sofás blancos que se desparraman sobre el césped. Arriba, el cielo y los rayos de sol del verano acompañan a los afortunados que ya han fichado esta terraza de Compostela, que nació, podría decirse, de la cabezonería de dos veinteañeros que miraban con ojos soñadores los puestos de café de Santiago.

El jardín oculto del Bonsai Café. / Jesús Prieto

Ninguno de ellos estaba conectado con el sector cuando aterrizaron a cinco minutos de la Alameda, en el número 2 de la Avenida de Rodrigo del Padrón. Y sus familias, de hecho, no las tenían todas consigo cuando comenzaron el negocio. "Algunos nos decían que era muy arriesgado, pero a nosotros nos gustaba la hostelería. Es cierto que desde fuera todo parece más fácil, pero nuestra mayor preocupación era el personal y acabamos formando un buen equipo".

Para el hostelero, además, fue la oportunidad de diseñar un proyecto que quedase "100% como te imaginas", algo que no siempre ocurre en la profesión para la que se había formado. Le pusieron Bonsai por sus zonas verdes y su derroche de madera, pero también por el esfuerzo que él y su socio, el ingeniero informático Martín Otero, dejan tras la barra. "El bonsái es un árbol que cuidas y al que le das forma constantemente y no hay ninguno igual que otro. En Santiago tampoco había un local que fusionara desayunos, brunchs y bebidas especiales", indica.

Bonsai Café, la cafetería de Santiago en la que estar de la mañana a la noche

La idea de Bonsai Café es ser un refugio en el que descansar a cualquier hora del día. Y lo consigue. "Hay gente de Santiago que viene a diario a tomar algo. También tenemos turistas nacionales e internacionales y algún peregrino", cuenta Varela.

Por las mañanas, lo que triunfan son las tortitas y las tostas, dos "platos estrella" del menú que se dividen entre opciones saludables y otras contundentes con jamón ibérico o chicharrones. Cuando avanza el día, llega el momento del brunch, que incluirá este verano nuevas propuestas como las croquetas o los langostinos.

Si bien esta mezcla de desayuno y comida es una de las grandes tendencias gastronómicas, lo cierto es que los tardeos tampoco se han quedado atrás, y en este local han sabido sumarse a la ola. Lo hacen con una carta de cócteles que rota en función de la temporada -ahora priman los sabores afrutados más refrescantes- y con bebidas especiales como los smoothies o los mocktails.

Sea la hora del día que sea, eso sí, el café de especialidad siempre acaba gobernando alguna de las mesas y llenando de un intenso olor los distintos espacios -además del jardín, el local cuenta con una terraza exterior y una sala-. No tiene un único origen, sino tres -Brasil, México y Kenia-, para conseguir un equilibrio que, dicen, convence y mucho. "Nuestro café le gusta a todo el mundo. Siempre intentamos que sea el mejor".