Zona tensionada
Abal critica o plan de vivenda do goberno de Santiago: "É un brinde ao sol"
A socialista reclama concreción e asegura que as medidas propostas "non ofrecen solucións"
A concelleira do PSOE, Marta Abal, criticou onte o plan de medidas correctoras presentado polo Goberno municipal no marco da declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado e asegurou que se trata dun documento «decepcionante, sen ambición e sen concreción», que «non ofrece solucións reais á emerxencia habitacional que vive a cidade».
A edil socialista advertiu de que «o problema da vivenda en Santiago non se resolve con trámites nin medidas administrativas», senón «aumentando o parque residencial dispoñible», con «máis vivenda para vivir, máis vivenda pública, máis vivenda protexida, máis vivenda accesible e máis alugueiro estable». Ao seu xuízo, o verdadeiro criterio para avaliar un plan de vivenda debe ser «cantas vivendas se recuperan, cantas se rehabilitan, cantas se mobilizan e cantas se constrúen».
Medir o número de vivendas
Neste sentido, lamentou que o Goberno municipal «non se molla na cuestión esencial» e presente como resultados «o que en realidade son simples instrumentos administrativos». O plan mide «número de ordenanzas, número de estudos ou número de modificacións administrativas, pero non mide o que realmente importa», afirmou, reclamando que se concreten as vivendas que cada medida permitirá incorporar ao mercado residencial.
Abal considerou que Raxoi «chega tarde» á elaboración do censo de vivenda baleira, segue «sen avances» na empresa pública de vivenda e «continúa sen definir» o desenvolvemento do solo urbano necesario para ampliar o parque residencial. «Santiago necesita menos propaganda administrativa e máis compromisos concretos», concluíu, insistindo en que o éxito do plan dependerá de «cantas vivendas van estar dispoñibles».
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